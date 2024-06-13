瑪黑餐酒夏季新菜！台味入西餐超親切　魷魚螺肉蒜做成鮮美燉飯

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像是「番茄梅香布拉塔起司」，選用黑柿番茄加上豆釀巴薩米克醋、信義鄉農會愛問梅子粉、慢慢弄布拉塔起司。菜色原是義大利經典開胃菜卡布里沙拉（Caprese），特地將之與台灣南部獨特蘸薑末、糖粉和醬油膏的番茄切盤，不僅加有薑末，更有特製巴薩米克醋醬汁，是將醋加上糖、老薑等熬煮濃縮成。整道菜撞擊出有趣的台義混血開胃菜，吃起來酸甜爽口。
「青蒜魷魚起司燉飯」更是有趣，是復刻台灣經典酒家菜「魷魚螺肉蒜湯」，乾魷魚經過費時的泡發工序，與雞高湯、蒜苗根部白段、蔬菜、螺肉汁一起熬製豐厚濃郁的底湯，Kris也提到，他曾翻閱早期食譜，魷魚螺肉蒜是會加入番茄、乾辣椒的。他以此底湯調來烹煮義大利燉飯。燉飯出菜前還加入切成同等大小細丁的蒜綠、螺肉、魷魚和西班牙Chorizo，最後刨入起司，使得燉飯的風味更飽滿，口感也豐富多元，愈嚼愈感受其中鮮味。
Kris也說，台灣人有「吃飯配湯」的飲食習慣，他在此燉飯旁也附上魷魚螺肉蒜雞湯，湯內還有一節香氣四溢的炭烤蒜苗，東西方的飲食融合得相當有趣。
還有「炙烤芥末小卷」，台灣漁港附近鄉鎮人們喜愛吃清燙小卷，簡單搭配上薑絲、芥末醬油，這道菜即是以此為發想，將小捲乾煎後，再將紫蘇、芥末提味的毛豆優格泥注入小卷裡，切段後點綴上過貓蕨菜嫩芽，以及些許菊花瓣裝飾， 青翠水潤，吃起來海味十足。
夏季新菜單推出七道全新料理，另外菜色還包含以中式餡餅為靈感，充滿異國風情的「香料咖哩雞肉餅 」、集結宜蘭元素的「香醇紅露鴨胸 」，選用宜蘭豪野鴨胸，料理過程中噴上入宜蘭縣酒紅露酒，增加酒香氣，佐上加入紅糟的濃縮鴨醬，以及醃漬水果和金桔蜂蜜泡泡，鹹香與酸甜共譜合諧滋味。另還有排餐料理「美國頂級奧瑪哈肋眼牛排」、「腐乳酒香煎時魚」等，同樣費工精緻。
此次瑪黑餐酒也與金車柏克金推出2款夏日限定啤酒特調 ，6月28日至7月28日期間限定供應，滋味也都很符合夏天。像是「夏日狂想 柏克金拉格啤酒」、是以經典 mojito調酒注入新創意，以柏克金拉格啤酒作為基底，並以鳳梨取代檸檬，充滿熱帶島嶼風情外，風味上更佳清新酸甜。尤其金桔與薄荷的加乘之下，更覺沁涼爽快。
📍餐廳資訊
Cantine Marais瑪黑餐酒
地址: 台北市松山區八德路三段8巷36號
電話: 02-27221987
營業時間: 午餐 12:00 - 14:30、晚餐 17:30 - 23:00 (週一公休)
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