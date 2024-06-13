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瑪黑餐酒夏季新菜！台味入西餐超親切　魷魚螺肉蒜做成鮮美燉飯

▲瑪黑餐酒迎來新任主廚Kris（江承恩），同步推出夏季新菜單與調酒。Kris主廚將童時記憶和飲食點滴彙整出台味元素，融入西菜當中，像是經典酒家菜「魷魚螺肉蒜」做成燉飯，道道都富有食趣。（圖／記者葉盛耀攝）
▲瑪黑餐酒迎來新任主廚Kris（江承恩），同步推出夏季新菜單與調酒。Kris主廚將童時記憶和飲食點滴彙整出台味元素，融入西菜當中，像是經典酒家菜「魷魚螺肉蒜」做成燉飯，道道都富有食趣。（圖／記者葉盛耀攝）

記者葉盛耀/綜合報導

瑪黑餐酒夏季煥新氣象，迎來新任主廚Kris（江承恩）同步也推出夏季新菜單與調酒。Kris主廚喚起童時記憶和飲食點滴的創作，巧思昇華經典台味元素，像是經典酒家菜「魷魚螺肉蒜」、南部知名小吃「薑汁番茄切盤」等元素，再調和歐陸料理烹調手法，並將成長過程中的飲食體驗再淬鍊，帶出七道全新夏季料理。

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從菜色就可嗅出新主廚Kris對台味的熱愛，夏季新菜單以「仲夏島味」為主題，台味元素藏彩蛋，將經典酒家菜魷魚螺肉蒜、南部番茄切盤、梅子粉、豆腐乳、紅糟醬等在地風味創意入菜 ， 一部分連結夏日海岸風情，將當季海味、生燙小卷等鮮味，連結夏季的快樂氣味與回憶端上瑪黑餐酒的餐桌。

像是「番茄梅香布拉塔起司」，選用黑柿番茄加上豆釀巴薩米克醋、信義鄉農會愛問梅子粉、慢慢弄布拉塔起司。菜色原是義大利經典開胃菜卡布里沙拉（Caprese），特地將之與台灣南部獨特蘸薑末、糖粉和醬油膏的番茄切盤，不僅加有薑末，更有特製巴薩米克醋醬汁，是將醋加上糖、老薑等熬煮濃縮成。整道菜撞擊出有趣的台義混血開胃菜，吃起來酸甜爽口。

▲「番茄梅香布拉塔起司」融合台灣小吃「薑汁番茄盤」的元素，滋味爽口又親切。（圖／記者葉盛耀攝）
▲「番茄梅香布拉塔起司」融合台灣小吃「薑汁番茄盤」的元素，滋味爽口又親切。（圖／記者葉盛耀攝）
「青蒜魷魚起司燉飯更是有趣，是復刻台灣經典酒家菜「魷魚螺肉蒜湯」，乾魷魚經過費時的泡發工序，與雞高湯、蒜苗根部白段、蔬菜、螺肉汁一起熬製豐厚濃郁的底湯，Kris也提到，他曾翻閱早期食譜，魷魚螺肉蒜是會加入番茄、乾辣椒的。他以此底湯調來烹煮義大利燉飯。燉飯出菜前還加入切成同等大小細丁的蒜綠、螺肉、魷魚和西班牙Chorizo，最後刨入起司，使得燉飯的風味更飽滿，口感也豐富多元，愈嚼愈感受其中鮮味。

Kris也說，台灣人有「吃飯配湯」的飲食習慣，他在此燉飯旁也附上魷魚螺肉蒜雞湯，湯內還有一節香氣四溢的炭烤蒜苗，東西方的飲食融合得相當有趣。

▲「青蒜魷魚起司燉飯」是復刻台灣經典酒家菜「魷魚螺肉蒜湯」，米心保留點生度，加上魷魚乾等，嚼感相當豐富。（圖／記者葉盛耀攝）
▲「青蒜魷魚起司燉飯」是復刻台灣經典酒家菜「魷魚螺肉蒜湯」，米心保留點生度，加上魷魚乾等，嚼感相當豐富。（圖／記者葉盛耀攝）
還有「炙烤芥末小卷」台灣漁港附近鄉鎮人們喜愛吃清燙小卷，簡單搭配上薑絲、芥末醬油，這道菜即是以此為發想，將小捲乾煎後，再將紫蘇、芥末提味的毛豆優格泥注入小卷裡，切段後點綴上過貓蕨菜嫩芽，以及些許菊花瓣裝飾，  青翠水潤，吃起來海味十足。

▲「炙烤芥末小卷」源自於民眾喜愛鮮燙小卷配上芥末醬油，因此這道菜的小卷肚裡就塞有紫蘇、芥末提味的毛豆優格泥。（圖／記者葉盛耀攝）
▲「炙烤芥末小卷」源自於民眾喜愛鮮燙小卷配上芥末醬油，因此這道菜的小卷肚裡就塞有紫蘇、芥末提味的毛豆優格泥。（圖／記者葉盛耀攝）
夏季新菜單推出七道全新料理，另外菜色還包含以中式餡餅為靈感，充滿異國風情的「香料咖哩雞肉餅 」、集結宜蘭元素的「香醇紅露鴨胸 」，選用宜蘭豪野鴨胸，料理過程中噴上入宜蘭縣酒紅露酒，增加酒香氣，佐上加入紅糟的濃縮鴨醬，以及醃漬水果和金桔蜂蜜泡泡，鹹香與酸甜共譜合諧滋味。另還有排餐料理「美國頂級奧瑪哈肋眼牛排」、「腐乳酒香煎時魚」等，同樣費工精緻。

此次瑪黑餐酒也與金車柏克金推出2款夏日限定啤酒特調 ，6月28日至7月28日期間限定供應，滋味也都很符合夏天。像是「夏日狂想  柏克金拉格啤酒」、是以經典 mojito調酒注入新創意，以柏克金拉格啤酒作為基底，並以鳳梨取代檸檬，充滿熱帶島嶼風情外，風味上更佳清新酸甜。尤其金桔與薄荷的加乘之下，更覺沁涼爽快。

📍餐廳資訊
Cantine Marais瑪黑餐酒
地址: 台北市松山區八德路三段8巷36號
電話: 02-27221987
營業時間: 午餐 12:00 - 14:30、晚餐 17:30 - 23:00 (週一公休) 

▲此次瑪黑餐酒也與金車柏克金推出2款夏日限定啤酒特調 ，6月28日 ～7月28日期間限定供應，圖為其中之一「夏日狂想 柏克金拉格啤酒」。（圖／記者葉盛耀攝）
▲此次瑪黑餐酒也與金車柏克金推出2款夏日限定啤酒特調 ，6月28日至7月28日限定供應，圖為其中之一「夏日狂想 柏克金拉格啤酒」。（圖／記者葉盛耀攝）
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