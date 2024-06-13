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央行第6波打房！七都第2戶房貸降至6成　專家：有助市場撥亂反正

▲專家分析，存款準備率調整，建商都得有較高額度的存款或銷售績效，有機會讓民眾槓桿無法開太大，或是建商得有一定的開工與銷售率。（圖／讀者提供）
▲專家分析，存款準備率調整，建商都得有較高額度的存款或銷售績效，有機會讓民眾槓桿無法開太大，或是建商得有一定的開工與銷售率。（圖／讀者提供）

家庭消費中心／綜合報導

中央銀行於今（13）日週四召開2024年第2季理監事會議，雖然利率維持不變，卻加碼升存準率、並祭出第6波打房，其中調整選擇性信用管制措施，自然人特定地區第2戶購屋貸款最高成數上限由7成降為6成，最具殺傷力是調升新台幣存款準備率0.25個百分點。

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根據這一波打房，住展雜誌發言人陳炳辰指出，雖然七都第二房貸款成數再降，但換屋族應仍有一年切結出售第一屋的緩衝時間，也可善用夫妻贈與配套，對比前次經驗來說，壓力尚緩。

▲過熱的房市讓民眾購房壓力倍增，專家評估央行Q3再次出手機率高。（圖／家庭消費中心攝）
▲過熱的房市讓民眾購房壓力倍增，央行再度出手打房。（圖／家庭消費中心攝）
另外，央行決議不升息，按照目前5大銀行平均貸款利率2.176%計算，貸款千萬元，分40年償還，每月還款約3.1萬元，因為3月底的升息還未完整反映，後續應將近3.2萬元，使用新青安則不到3萬元，還有5年寬限期可用，一年少個數萬元可出國東南亞玩一趟，新青安實惠度還是不言可喻，陳炳辰也提醒，新青安本就以自住為主，現況加強這方面查核，一定程度有助市場撥亂反正！

陳炳辰進一步說明，存款準備率調整雖代表放款緊縮，因此民眾與建商都得有較高額度的存款或銷售績效，有機會讓民眾槓桿無法開太大，或是建商得有一定的開工與銷售率，進而達到些許改善目前熱況，但都得再觀察資金充沛度轉向房產的情勢，若市場仍以房產為唯一投資保值產品，持續湧入的資金，或許得期待更強烈的直接式攻擊。

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