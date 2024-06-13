房市／信義房屋攜手「居家整聊師」　教你斷捨離

黃恩頡首先先解開大家對於「居家整聊師」這個職業的疑惑：「居家整聊師」就包含「整」理與「聊」天兩個部分，因為協助客戶整理須因應主人的空間需求，透過聊天、傾聽的方式，了解客戶及其同住者的生活需求與習慣，以此為根據，才開始進行整理，才會是較符合客戶空間需求的服務。
她也以服務的經驗分析現代人難以斷捨離的原因：她認為台灣人很實際、念舊，花高價的物品丟掉很可惜、親朋好友送的禮物，丟掉可能有歉疚感，在這些感性面的因素，如果只用理性面整理的目的在服務客戶，很難真正令客戶下定決心斷捨離，所以整聊師若透過聊聊與傾聽，就可以更以物品主人的角度去思考，也才能最符合客戶的空間需求。
節目中，黃恩頡公開了居家整聊師的整理核心五步驟，分別是：下架、分類、篩選、配置、上架。她建議，如果要開始整理，首先將每個櫃子的物品全部拿出來；然後是分類，分類後就可以掌握每項物品的數量；再開始進行篩選，篩選同類型的商品，效率會相對高，另外她也提到，因每個人對於分類的邏輯都不太一樣，沒有固定標準，只要符合個人習慣即可；都做完這些步驟之後，篩選後要留下來的物品，再按照生活的需求，進行空間配置空間及上架歸位。
但黃恩頡也強調，並不是每一個人都需要進行斷捨離，或找整聊師協助整理空間。她提供一個簡單的判斷標準：如果待在這個空間中覺得舒適、有安全感，那麼可能就不需要整理師的介入，反之，若感覺這個空間已經不再舒服，又或者是生活型態上的大幅度改變，像是新婚、新生兒降臨，或是搬家，這種劇烈的改變所帶來對物品及空間的不安全感，就可以考慮找居家整聊師來「聊聊」。
她分享曾有一個客戶想要出售房子，但總是會以「沒時間、沒力氣」等理由延緩整理，也因為家裡太亂，不好意思開放有意願的買家看屋，房仲因此建議客戶請整聊師進行打包服務，畢竟房子出售後現有的物品還是得搬到新家，若能提前斷捨離，搬家就會相對省錢又省力。
居家整聊室與信義房屋旗下平台信義居家合作，只要到信義居家官網或APP選擇整理收納服務，就可以預約「居家整聊師」專業又有溫度的服務，並和整聊師一起探索自己與家人在居住生活上更舒適的可能。房屋聽信義：https://lihi2.com/Fk8Ib
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