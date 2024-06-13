央行再出招打房！房產專家揭對新青安首購影響 這2區房價將受惠
央行今（13）召開第2季理監事會議，一如先前各界預期利率凍漲，但發布第六波信用管制，第2戶貸款上限明起從7成降為6成，但管制範圍仍是六都加新竹縣市，同時也宣布7月1日起調升存款存款準備率0.25個百分點。對此，馨傳不動產智庫執行長何世昌分析，認為央行此波打房對一般民眾影響不大，非管制縣市房價還可能因此受惠，但對中小型建商具一定殺傷力。
記者徐銘穗/綜合報導
何世昌告訴《NOWnews今日新聞》說，央行此波信用管制只調降1成，被管制縣市同樣是六都加新竹縣市，認為這些區域買房族購屋能力強，房貸限額只降1成影響有限，而且央行此管制措施是「圍堵」，資金可能會因此流向非管制縣市，尤其是有科技話題的地區，如嘉義和苗栗，房價可能會因此受惠。
至於央行調升存準率部分，何世昌認為，雖然此措施會讓銀行放款額度減少，進而更加從嚴篩選放款對象，但對一般首購族、甚至申辦新青安的購屋族來說，貸到八成仍不是問題，衝擊最大的是中小型建商，可能會因銀行緊縮銀根，讓處境更加雪上加霜。
此外，至於8大行庫傳將要求新青安貸款簽切結書，承諾非人頭、沒轉租，違者最重可能被處提前還款。此措施是否會衝擊新青安貸款？何世昌笑回：「還好啦！簽個切結書難度不高！」認為行庫後續要如何查核才是關鍵。