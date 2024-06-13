丁特直播被嫌吵！「+200萬」買鄰居家　惡鄰殺手鐧曝：2神器求償

央行限貸6成打房明生效！賴正鎰憂恐釀購屋糾紛　喊話建商別亂搞

▲央行今（13）出招打房，要遏止房市過熱亂象，賴正鎰喊話各縣市不動產開發公會，要建商相互約束，別逼政府出招。（圖／記者徐銘穗攝）
▲央行今（13）出招打房，要遏止房市過熱亂象，賴正鎰喊話各縣市不動產開發公會，要建商相互約束，別逼政府出招。（圖／記者徐銘穗攝）

記者徐銘穗/綜合報導

央行今（13）召開理監事會議，會中決議加碼第六波房市管制措施，六都加新竹縣市第2戶貸款成數從7成降為6成，而且明（14）天就生效。對此，全國商總榮譽理事長、鄉林集團董事長賴正鎰表示，央行新限貸令今宣布、明生效，擔心可能導致新簽約的已購客戶合約糾紛，也會對原本有意換屋者產生壓力，影響其購屋意願，建議央行應該要不溯及既往。

我是廣告 請繼續往下閱讀
至於央行將新台幣活期性及定期性存款準備率各調升0.25個百分點（1碼），自7月1日起實施。賴正鎰表示，央行此舉是要收回市場流動資金，對於部分建商會有些許資金運用上的影響。

▲近年央行六波打炒房信用管制一覽表。（圖／台灣房屋提供）
▲近年央行六波打炒房信用管制一覽。（圖／台灣房屋提供）
賴正鎰說，最令開發商擔憂的是理監事會議做成決議後，就宣布隔天馬上實施，本來說好貸款可以7成，現在下修變成了6成，而且要馬上實施，恐讓人擔心造成新簽約的已購客戶合約糾紛，此外也會對原本有意換屋者產生壓力，影響其購屋意願，建議央行應該要不溯及既往。

他說，房市現在其實沒有想像中那麼熱，只是持穩，一兩個建案熱銷的排隊行銷手法，並不能代表房地產現在過熱了，他也再度對同業提出呼籲，希望各縣市不動產開發公會能約束會員，希望同業間要互相自我約束，不要為難政府，逼政府出招。
 

一表看央行六波信用管制！豪宅安了　專家：打房力道比預期溫和

央行再出招打房！房產專家揭對新青安首購影響　這2區房價將受惠

央行祭第6波信用管制房價會下修？房產專家解答了　2大族群受衝擊

央行第6波打房！七都第2戶房貸降至6成　專家：有助市場撥亂反正

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代