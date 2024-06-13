央行限貸6成打房明生效！賴正鎰憂恐釀購屋糾紛 喊話建商別亂搞
央行今（13）召開理監事會議，會中決議加碼第六波房市管制措施，六都加新竹縣市第2戶貸款成數從7成降為6成，而且明（14）天就生效。對此，全國商總榮譽理事長、鄉林集團董事長賴正鎰表示，央行新限貸令今宣布、明生效，擔心可能導致新簽約的已購客戶合約糾紛，也會對原本有意換屋者產生壓力，影響其購屋意願，建議央行應該要不溯及既往。
記者徐銘穗/綜合報導
至於央行將新台幣活期性及定期性存款準備率各調升0.25個百分點（1碼），自7月1日起實施。賴正鎰表示，央行此舉是要收回市場流動資金，對於部分建商會有些許資金運用上的影響。
賴正鎰說，最令開發商擔憂的是理監事會議做成決議後，就宣布隔天馬上實施，本來說好貸款可以7成，現在下修變成了6成，而且要馬上實施，恐讓人擔心造成新簽約的已購客戶合約糾紛，此外也會對原本有意換屋者產生壓力，影響其購屋意願，建議央行應該要不溯及既往。
他說，房市現在其實沒有想像中那麼熱，只是持穩，一兩個建案熱銷的排隊行銷手法，並不能代表房地產現在過熱了，他也再度對同業提出呼籲，希望各縣市不動產開發公會能約束會員，希望同業間要互相自我約束，不要為難政府，逼政府出招。