謝龍介喊話青鳥「雖然沒有牛排漢堡」：但可以來看清楚誰愛台灣
行政院提「國會改革法案」覆議案，立法院決定21日進行記名投票表決，此前藍綠兩黨則自本周末起各自發起藍鳥、青鳥宣講活動。國民黨立委謝龍介今（14）日向參加青鳥運動的青年喊話，「雖然我沒辦法像執政黨提供你牛排、漢堡，但我有一顆愛台灣的心」，要說明清楚國會法案，讓大家看清誰講真話、誰在說謊，誰愛台灣、誰愛台幣。
記者莊蕙如／台北報導
謝龍介今向全國鄉親父老、有參加青鳥運動的年輕人表示，520總統就職後，總統賴清德曾講過三黨不過半是台灣民眾最有智慧的選擇，所以指派卓榮泰擔任行政院長，組織一個不是鬥雞的內閣，可是事與願違，立法院因為在野黨多數，民進黨無理取鬧，在柯建銘總召的帶領下之下，不斷來杯葛議事、製造事端，造成立法院所做的決議，要讓卓榮泰在不得已之下提出覆議。
謝龍介也宣傳，明天早上九點半，在台南市東區林森路311號龍山公園，有舉辦說明會，歡迎青鳥運動的青年們來聽聽看，「雖然我沒辦法像執政黨提供你牛排、漢堡，但我有一顆愛台灣的心，讓你知道誰在講真話、誰在說謊。」
謝龍介也批評，民進黨說得天花亂墜，法律千萬條、要用自己喬，官商勾結八年稱與現在的內閣沒關係，賴總統說要打擊黑金有絕對的決心，自己也相信賴，所以國會改革五項法案，就是要讓政府更透明，讓官員講實話、提出真正的資料，這不是要給立委看，而是讓全民來檢視。
謝龍介也喊話，「歡迎你們九點半來到東區林森路，所有青鳥好朋友來聽聽，甚麼人是真正愛台灣、甚麼人是愛新台幣，不要傻傻跟人去掃墓。」