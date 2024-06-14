徐巧芯喊告郭璽！笑喊「講越多我告越多」：算我的被動收入
國民黨立委徐巧芯捲入大姑夫妻劉向婕、杜秉澄與友人林于倫替詐團洗錢案，徐日前提到她這輩子「唯一有認識」的潛艦業者就是前海軍顧問郭璽。郭璽直言，若杜秉澄的指控屬實，徐巧芯有收到「賄款」源頭可能來自中共、台灣內部賣台勢力、未得標廠商。對此，徐巧芯今（14）日表示，關於郭璽的胡說八道，「我是一定會提告的」；並強調「他講越多、我告越多，這也算我的被動收入吧。」
記者莊蕙如／台北報導
郭璽日前指出，徐巧芯大姑老公不會莫名其妙指控她收受賄款，如果這指控不是真的，那她大姑老公也要背上妨害名譽的罪。
郭璽研判，若杜秉澄指控是真的，那徐巧芯所收受賄款來自三個方向，第一「中國共產黨直接介入」，因為中共很怕中華民國潛艦國造，這對中國威脅太大了，所以一定要阻止；第二是「台灣內部賣台勢力」，也可能是旺中集團董事長蔡衍明、TVBS、前中廣集團董事長趙少康等；第三是「台灣內部沒得標的廠商」也是想阻斷台灣潛艦國造進程，最好是換一批人來做。
徐巧芯今日對此表示，關於郭璽的胡說八道，指稱她「收錢」，這種子虛烏有的抹黑，「我是一定會提告的」。郭璽最近幾天連番胡扯內容，越來越多，會一併整理中，會一起告起來。並強調，「他講越多、我告越多，這也算我的被動收入吧。」