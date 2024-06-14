《天才衝衝衝》答題太順「遭疑套好」！徐凱希喊冤：演技沒那麼好
藝人徐凱希出道多年，曾是女團Twinko成員之一，現為華視《天才衝衝衝》節目助理主持人，近日她在節目中的接龍、造詞和答題環節中展現超快速的反應力，沒想到卻遭到網友質疑節目都是「套好的」，認為徐凱希早就知道答案，也把答案背得很熟，讓她無奈發文回應，掀起網友熱議。
記者洪生儒／綜合報導
徐凱希在昨（13）日透過Threads發文，透露她看到自己在衝衝衝答題的影片底下有網友留言說：「這一看就知道套好的啊」、「她答案背得很熟耶。」網友認為節目都是套好的，徐凱希事前也都會背好答案。徐凱希在貼文中澄清喊冤：「實在是冤枉啊大人！我們每次猜題都是實戰，如果是套好的，我是沒辦法演出思考過程的喔，因為我演技沒那麼好。」
不少粉絲看到徐凱希被質疑，都紛紛留言給予鼓勵：「你很棒，每次被說聰明被賦予過關重任時，都是很謙虛的接下挑戰」、「光看城哥走心就知道玩真的」、「太聰明也有罪！哭哭爹斯」、「不！要反向思考，他們在誇讚妳的演技，妳的演技把他們嚇到吃手手了」、「凱希是真的很聰明又可愛，怎麼有人會懷疑。」徐凱希也回應表示：「但還是很多人說我很自大，我還是有好好反省」、「我覺得聰明形象其實很負面耶。」
此外， 不少網友都認為徐凱希在《狼人殺》節目中表現相當亮眼，認為她是真的很精明，也有網友說：「會這樣講的就是沒看過你在別的節目玩狼人殺」徐凱希看了則是好奇反問網友：「什麼意思？」其他網友則接著幫忙解釋：「應該是指因為妳在狼人殺反應超快、邏輯也很好，所以在天才衝衝衝才更不可能是套好的，是稱讚的意思。」大部分的網友都認為徐凱希是真的聰明、反應快，根本不需要事先套好。