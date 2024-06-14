馬國畢離婚10年「一家三口首合照」當場淚崩　欠債4千萬快還完了

《天才衝衝衝》答題太順「遭疑套好」！徐凱希喊冤：演技沒那麼好

▲《天才衝衝衝》答題太順「遭疑背答案、套好的」！徐凱希喊冤澄清：「我演技沒那麼好。」引起網友關注與討論。（圖／徐凱希臉書）
▲《天才衝衝衝》答題太順「遭疑背答案、套好的」！徐凱希喊冤澄清：「我演技沒那麼好。」引起網友關注與討論。（圖／徐凱希臉書）

記者洪生儒／綜合報導

藝人徐凱希出道多年，曾是女團Twinko成員之一，現為華視《天才衝衝衝》節目助理主持人，近日她在節目中的接龍、造詞和答題環節中展現超快速的反應力，沒想到卻遭到網友質疑節目都是「套好的」，認為徐凱希早就知道答案，也把答案背得很熟，讓她無奈發文回應，掀起網友熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
徐凱希在昨（13）日透過Threads發文，透露她看到自己在衝衝衝答題的影片底下有網友留言說：「這一看就知道套好的啊」、「她答案背得很熟耶。」網友認為節目都是套好的，徐凱希事前也都會背好答案。徐凱希在貼文中澄清喊冤：「實在是冤枉啊大人！我們每次猜題都是實戰，如果是套好的，我是沒辦法演出思考過程的喔，因為我演技沒那麼好。」

▲藝人徐凱希出道多年，現為華視《天才衝衝衝》節目助理主持人，近日她在節目中的接龍、造詞和答題環節中展現超快速的反應力，沒想到卻遭到網友質疑節目都是「套好的」。（圖／徐凱希臉書）
▲藝人徐凱希出道多年，現為華視《天才衝衝衝》節目助理主持人，近日她在節目中的接龍、造詞和答題環節中展現超快速的反應力，沒想到卻遭到網友質疑節目都是「套好的」。（圖／徐凱希臉書）
不少粉絲看到徐凱希被質疑，都紛紛留言給予鼓勵：「你很棒，每次被說聰明被賦予過關重任時，都是很謙虛的接下挑戰」、「光看城哥走心就知道玩真的」、「太聰明也有罪！哭哭爹斯」、「不！要反向思考，他們在誇讚妳的演技，妳的演技把他們嚇到吃手手了」、「凱希是真的很聰明又可愛，怎麼有人會懷疑。」徐凱希也回應表示：「但還是很多人說我很自大，我還是有好好反省」、「我覺得聰明形象其實很負面耶。」

此外， 不少網友都認為徐凱希在《狼人殺》節目中表現相當亮眼，認為她是真的很精明，也有網友說：「會這樣講的就是沒看過你在別的節目玩狼人殺」徐凱希看了則是好奇反問網友：「什麼意思？」其他網友則接著幫忙解釋：「應該是指因為妳在狼人殺反應超快、邏輯也很好，所以在天才衝衝衝才更不可能是套好的，是稱讚的意思。」大部分的網友都認為徐凱希是真的聰明、反應快，根本不需要事先套好。

▲徐凱希在13日透過Threads發文，透露她看到自己在衝衝衝答題的影片底下有網友留言說：「這一看就知道套好的啊！」讓她急忙喊冤澄清。（圖／徐凱希Threads）
▲徐凱希在13日透過Threads發文，透露她看到自己在衝衝衝答題的影片底下有網友留言說：「這一看就知道套好的啊！」讓她急忙喊冤澄清。（圖／徐凱希Threads）
▲網友看到徐凱希因為太聰明被質疑感到心疼，徐凱希也透露自己認為聰明形象其實算是負面的。（圖／徐凱希Threads）
▲網友看到徐凱希因為太聰明被質疑感到心疼，徐凱希也透露自己認為聰明形象其實算是負面的。（圖／徐凱希Threads）
▲網友留言安慰徐凱希，也稱讚她每次被賦予過關重任時，都很謙虛的接下挑戰。（圖／徐凱希Threads）
▲網友留言安慰徐凱希，也稱讚她每次被賦予過關重任時，都很謙虛的接下挑戰。（圖／徐凱希Threads）

《上船了各位》出發前不能錯過4節目！「這檔」開播8年難被超越

白冰冰正面對決「我沒有搶時段」！喊胡瓜小老弟：節目開停是常態

李多慧上節目怒甩謝京穎巴掌！中文飆罵：賤女人　現場粉絲坐不住

《浪姐5》謝金燕爆身體抽痛沒停過！深夜吐心聲曝節目內幕

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代