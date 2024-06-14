求職面試要求「容貌」　中市勞工局：雇主涉「就業歧視」

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勞工局長林淑媛表示，「就業歧視」是指雇主以與工作無關的特質，決定是否僱用求職人或受僱人的勞動條件。例如，雇主在做招募、甄試、勞動條件、陞遷、調職、獎懲、訓練、福利、解僱條件時，不考量求職人或受僱人的工作能力、條件或表現，而是考量與工作能力無關的「種族、階級、語言、思想、宗教、黨派、籍貫、出生地、性別、性傾向、年齡、婚姻、容貌、五官、身心障礙、星座、血型或以往工會會員身分」因素，進而造成求職人或受僱人失去與他人平等競爭工作的機會，就是「就業歧視」。
勞工局指出，「容貌」是指「個人臉型相貌美醜、端正、體格身高與殘缺等外在條件」，雇主如以求職人或受僱人的容貌因素，而給予差別待遇，就有可能違反禁止就業容貌歧視的規定。例如，餐飲業者只因求職人的長相就不錄取，而長相與顧客接待、點餐的工作內容無關；貨運業者只因求職人有刺青就不錄取，而刺青不影響送貨工作；保全業者以求職人頭髮太長，不符公司形象為由，要求配合剪短才能錄取，而頭髮長短與保全人員門禁管理工作並無關聯。
勞工局提醒雇主，招募徵才應依據受僱者的工作能力、工作經驗等指標為僱用標準，禁止將年齡、性別、容貌等就業歧視禁止項目列入限制條件，如徵才廣告註明「限身高160公分以上」；針對受僱員工也不可按不相關因素，如頭髮髮型、長短等，來評估受僱者表現，進而作為培訓、晉升、調職、裁員資遣的決定。
勞工局補充，違反就業歧視禁止規定者，依就業服務法可處30萬以上、150萬以下罰鍰。