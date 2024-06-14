落實永續旅遊！台日觀光高峰論壇特製菜單　食材產地直送高雄宴

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為促進日方貴賓透過美食深入認識高雄，並鼓勵觀光業者多加使用在地食材，幫助高雄在地小農，進而達成 SDGs 永續旅遊的發展目標，除了在菜單設計上別出心裁以高雄地圖呈現食材來源，更攜手在地飯店及餐飲業者以三大主題，開發「餐餐不重複」的高雄宴菜色。
四天三夜的論壇午晚宴，匯集來自高雄38個行政區產地直送的山珍海味，包括茄萣烏魚子、湖內鴨肉、永安石斑魚、岡山羊肉及龍眼、大寮紅豆、彌陀黑羽雞及虱目魚、前鎮漁港秋刀魚及土魠魚、田寮土雞、那瑪夏龍鬚菜及馬告山豬皮、茂林樹豆、甲仙芋頭、大樹金鑽鳳梨及白玉苦瓜等。
在主廚高超的烹飪手藝下，將新鮮的高雄食材變化成道道鮮美經典的佳餚，其中鴨肉飯、香蕉豆沙酥、烏魚子料理、掛爐烤鴨、藥膳樹豆頓九遭黑豬軟肋湯等，大獲日方貴賓好評，頻頻讚許高雄美食令人驚豔，大讚高雄為「台灣美食之都」。
未來，觀光局將持續鼓勵觀光業者積極運用高雄在地食材，打造綠色餐廳，並進一步推動本地觀光產業，豐富觀光客「產地到餐桌」（Farm to Table）的味覺體驗，強化對高雄美食和觀光旅遊的獨特印象。
高市府觀光局表示，「旅行台灣．首選高雄」，此次活動不僅大幅度展現高雄的地方特色和環保永續理念，更凸顯在地食材和文化的豐富多樣性。感謝市府團隊各局處、高雄捷運公司及所有觀光業者的支持與協力，共同展現高雄作為台灣旅遊首選的無限魅力。高雄美不勝收的觀光資源、令人難忘的在地美食，共同設計打造出經典「高雄宴」，成就了一場成功的台日國際交流論壇。
未來，觀光局也將持續攜手在地店家，努力提升高雄軟硬體與觀光服務，實踐低碳旅遊與永續發展目標，與業者共同為地方觀光產業經濟與環境做出更多貢獻，同時期粉此次台日觀光論壇的成功舉辦，能促使日方旅遊業者深入認識高雄、多加組團送客到高雄，並促進台日兩國之間的交流合作與觀光發展。