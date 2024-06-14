房市／僅8上市企業連10年獲前5%　信義入選公司治理評鑑

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在「維護股東權益及平等對待股東」構面，信義房屋表示，連續三年股東會採用實體結合視訊輔助且線上直播的方式召開，且為體恤遠道而來的股東，長期將會議訂於上午9點30分開始，亦在股東常會議事錄詳實記載每位股東提問及公司回覆的內容，並且股東會後上傳全程不間斷錄影影片置於公司的投資人網站。
而在「推動永續發展」構面，信義房屋持續支持政府綠能政策，並且長期贊助國內文化發展等公益，並且結合分店於社區服務的工作，舉凡辦理捐血、義賣、繪畫比賽與協助中元節活動，使分店同仁的服務更融入社區居民的生活，藉此提供居民一個里仁為美的永續好生活，並將支持方式與成果揭露於公司網站。
另兩大構面而言，信義房屋則表示，在7席董事組成中，目前已有2席女性董事，積極落實董事多元化與性別平等。而資訊揭露上，2011年起重大訊息也同步以中英文方式發布；於2014年開始自我要求於會計年度結束後兩個月內即公布經會計師查核簽證之年度財務報告，此外，亦個別揭露董事酬金資訊，並提報股東會，超越法令的資訊揭露，以實際行動落實股東即時知的權利。
信義房屋早於創業初期堅持守誠信與重視企業倫理，並強調財務資訊的透明度，以保護和對待所有股東的權益。通過加強董事會的效能和適應性，即便面對外部環境的變化，也能夠展現公司營運績效。