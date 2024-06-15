預售建案加價賣！中國人在台看房「這縣市已失控」　看1次震撼1次

六都新竹外哪裡爆發力強？炒房仔笑：央行給明燈　送分題秒選竹南

▲央行祭第2戶限貸6成、調升存款準備率1碼打房，被一票炒房仔視為是「房海明燈」，認為苗栗竹南是六都新竹外，投資最有爆發力的地區。（圖／翻攝竹南車站臉書）
▲央行祭第2戶限貸6成、調升存款準備率1碼打房，被一票炒房仔視為是「房海明燈」，認為苗栗竹南是六都新竹外，投資最有爆發力的地區。（圖／翻攝竹南車站臉書）

記者徐銘穗/綜合報導

近期房市熱到被盯上了！中央銀行（央行）第2季理監事會議決議，祭出第6波信用管制措施，六都及新竹縣市第2戶貸款成數從7成下修至6成，並調升存款準備率（存準率）1碼，藉由縮緊銀根強化限貸令管制力道。不過，一票炒房仔反而認為「央行直接給明燈」，資金將如瘋狗浪湧向六都新竹以外縣市，紛紛秒選苗栗竹南視六都新竹以外，投資房地產最有爆發力的地區。

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原PO在PTT發文表示，央行最新打房二式，六都加新竹縣市第2戶限貸6成，把瘋狗浪資金趕去六都以外的縣市，虧是要落實平衡發展，問說「基隆、苗栗、彰化、雲林、嘉義、屏東投資哪個比較有爆發力？

科技議題吃香！央行打房後　內行首推投資苗栗竹南、嘉義太保

貼文引發熱議，多數網友都選苗栗竹南，列出在竹南推案的建商10字訣「惠宇新業上德惠友富岡」，但有人則認為竹南房價已經被炒得太高，甚至出現鎖碼效應，中古屋價格已經飛高高。不少人也認為，台積電確認將進駐的嘉義太保最有發展潛力，「那邊都還有地，人家說重劃區看野狗，那邊目前連野狗都沒」。

馨傳不動產智庫執行長何世昌告訴《NOWnews今日新聞》說，央行此波六都加新竹縣市第2戶限貸6成是「圍堵」，對導致資金因此流向非管制縣市，尤其是有科技話題的地區，如嘉義和苗栗，房價可能會因此受惠。

▲清華安富2024年3月房價指數，苗栗縣漲幅達21.79%持續奪冠。（圖／翻攝安富金融工程研究中心網站）
▲清華安富2024年3月房價指數，苗栗縣漲幅達21.79%持續奪冠。（圖／翻攝安富金融工程研究中心網站）
苗栗近年房價漲21%　嘉義太保預售屋單價破30萬

受竹科發展帶動，清華安富房價指數顯示，苗栗縣近1年房價年漲幅達21%，全台第一。苗栗縣竹南鎮、頭份市「苗北雙城」近來房地飆漲，依苗栗縣府公布今年第一季房產實價登錄資料，頭份昌隆廣場、八德二路一帶建案均價每坪破30萬元，竹南鎮照南國小住宅大樓，均價每坪32.29萬元。

而台積電今年3月中證實將在嘉義科學園區設2座CoWoS先進封裝廠，第一座預計今年5月動工，2028年量產。事實上，早在台積電設廠嘉義科學園區只是傳聞時，房價已全面瘋漲超過1成，隨著確認申請用地等消息愈露愈多，到如今台積電設廠已確認，太保市舊大樓每坪已翻倍超過20萬元，預售屋開價更是每坪超過30萬元，令人咋舌，在地人大嘆「早已看不到房價車尾燈」。

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