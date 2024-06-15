六都新竹外哪裡爆發力強？炒房仔笑：央行給明燈　送分題秒選竹南

我是廣告 請繼續往下閱讀
科技議題吃香！央行打房後 內行首推投資苗栗竹南、嘉義太保
貼文引發熱議，多數網友都選苗栗竹南，列出在竹南推案的建商10字訣「惠宇新業上德惠友富岡」，但有人則認為竹南房價已經被炒得太高，甚至出現鎖碼效應，中古屋價格已經飛高高。不少人也認為，台積電確認將進駐的嘉義太保最有發展潛力，「那邊都還有地，人家說重劃區看野狗，那邊目前連野狗都沒」。
馨傳不動產智庫執行長何世昌告訴《NOWnews今日新聞》說，央行此波六都加新竹縣市第2戶限貸6成是「圍堵」，對導致資金因此流向非管制縣市，尤其是有科技話題的地區，如嘉義和苗栗，房價可能會因此受惠。
苗栗近年房價漲21% 嘉義太保預售屋單價破30萬
受竹科發展帶動，清華安富房價指數顯示，苗栗縣近1年房價年漲幅達21%，全台第一。苗栗縣竹南鎮、頭份市「苗北雙城」近來房地飆漲，依苗栗縣府公布今年第一季房產實價登錄資料，頭份昌隆廣場、八德二路一帶建案均價每坪破30萬元，竹南鎮照南國小住宅大樓，均價每坪32.29萬元。
而台積電今年3月中證實將在嘉義科學園區設2座CoWoS先進封裝廠，第一座預計今年5月動工，2028年量產。事實上，早在台積電設廠嘉義科學園區只是傳聞時，房價已全面瘋漲超過1成，隨著確認申請用地等消息愈露愈多，到如今台積電設廠已確認，太保市舊大樓每坪已翻倍超過20萬元，預售屋開價更是每坪超過30萬元，令人咋舌，在地人大嘆「早已看不到房價車尾燈」。