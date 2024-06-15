有錢就是任性！他買3車位全停玩具車 警衛不滿動手砸車：下場曝
有錢就是任性！中國浙江一名事業有成的男子買房時，一口氣買了3個相鄰的停車位，但隨著住戶增加，他的車位不時遭鄰居占用，因此把兒子的3輛玩具車，一一停在自家的3個車位上，也多次拒絕管理物業與警衛以「停車位不足」為由的挪車要求，還提醒玩具車是限量且昂貴，未料警衛竟然動手砸車。當地法院判決出爐，物業與警衛確實違法，得賠人民幣5.9萬元（約新台幣25萬元）。
記者徐銘穗/綜合報導
中國媒體《青島晚報》報導，當事趙先生的舉動在社區住戶間引起討論，許多鄰居紛紛向社區物業管理處提出抗議，認為趙先生的做法不僅自私，而且是一種資源浪費。物業多次和趙先生協商，試圖說服他將玩具車移走，讓其他業主能夠使用該車位，然而趙先生始終堅持自己的立場，認為自己購買的停車位不應被他人佔用。
協商破局後，物業竟然讓警衛砸壞趙先生的玩具車，還把它們全丟了。趙先生立即向法院提起訴訟，要求動手砸車的警衛賠償損失總計人民幣6萬元（約新台幣25.5萬元），並提供了相應的證據支持其訴求。
經過審理，當地法庭作出裁決，認為物業的行為確實違反了法律，侵犯趙先生的財產權利，因此判決物業管理公司需向趙先生支付5.9萬元（約新台幣25萬元）作為賠償。同時，法院還要求物業管理公司採取必要措施，確保趙先生往後能夠正常使用其停車位。同時也建議社區增加停車位的供應，以解決其他屋主的需求。
台灣占用鄰居車位可告「侵入他人住宅」 罰則曝光
事實上，在台灣社區的停車空間有獨立權狀，也不時發生鄰居占用他人車位糾紛。律師指出，若停車位是在社區、私人住宅、建築物或附連圍繞之土地，停車位就屬於住宅範圍，因此可對亂停車的車主提出《刑法》「無故侵入他人住宅」告訴，可處1年以下有期徒刑、拘役或300以下罰金。