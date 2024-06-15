今起拿鐵、美式買3送3！7-11寄杯17杯666元　全家霜淇淋買一送一

外國人最愛「台灣這水果」！農糧署揭隱藏吃法：能煮湯　婆媽驚呆

▲不少外國遊客來台灣旅遊，都大讚水果又好吃又便宜，對芭樂、蓮霧等水果更是念念不忘。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲不少外國遊客來台灣旅遊，都大讚水果又好吃又便宜，對芭樂、蓮霧等水果更是念念不忘。（示意圖／翻攝自Pixabay）

記者賴禹妡／綜合報導

台灣因地理氣候合宜，一年四季都能生產豐富多元的水果種類，也被譽為「水果王國」。不少外國遊客來台灣旅遊，都大讚水果又好吃又便宜，對芭樂、蓮霧等水果更是念念不忘。對此，農業部農糧署近日就發文分享蓮霧背景，更介紹多種吃法，除了鮮食之外，還能煮湯、做成沙拉，多元料理手法立即引起熱議，不少網友看了驚呼「原來蓮霧也可以入菜！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
農糧署日前在臉書粉專分享，蓮霧起源於馬來半島，17世紀由印尼引入台灣，蓮霧的台語唸法相傳就是由馬來文及印尼文「Jambu」音譯而來。而台灣早年多以白蓮霧及果粒較小的紅蓮霧為主，之後經過育種改良，如今以南洋粉紅種、泰國種及黑糖芭較為常見，且四季皆有生產。

▲營養師高敏敏表示，怕水果糖份太高的民眾若遇上「蓮霧」就不用太害怕，不只低GI又健康。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲台灣早年多以白蓮霧及果粒較小的紅蓮霧為主，之後經過育種改良，如今以南洋粉紅種、泰國種及黑糖芭較為常見，且四季皆有生產。（示意圖／翻攝自Pixabay）
農糧署也透露，蓮霧不只可以當水果鮮食，在台灣也有煲湯吃法，可以鑲肉或搭配鮮魚、排骨及竹筍、菇類等熬煮成湯。南亞的印度則會取小顆品種油炒，搭配辣椒粉、薑黃粉、咖哩葉等香料醃漬，「在印尼更是搭配沾醬水果沙拉的常客。」

貼文曝光後，不少人被蓮霧的多元吃法驚呆，尤其是台灣煲湯做法更是引起熱烈討論，「蓮霧湯？！沒吃過耶」、「蓮霧湯好酷」、「原來蓮霧也可以入菜」、「大部分是鮮食，其他吃法倒是沒嚐過，長知識了」。

▲（圖／翻攝自農糧署臉書粉專）
▲農糧署透露，蓮霧不只可以當水果鮮食，在台灣也有煲湯吃法，可以鑲肉或搭配鮮魚、排骨及竹筍、菇類等熬煮成湯。（圖／翻攝自農糧署臉書粉專）

童年懷舊冰品代表！7年級狂點名「2極品冰棒」　她全聯挖出曝口感

電鍋蒸粽子2行為超NG！台電認證：默默吃掉很多電　專業加熱法曝

不是炸雞腿飯！醫點名「1便當」傷腎之王　示警外食族：最好避開

好市多貝果漲100元「壓力測試失敗」！會員見新標價：悄悄調降了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載