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高國豪大嫂發法律聲明文！妻子火大曬對話內容激問：要更多證據嗎

▲高國豪澄清跟老哥高國強大嫂劉家菱「無私約」，妻子今天再度透露限時動態給出證據，還透露劉家菱已在管理層面前承認自己的行為，卻不願意道歉。（圖／高國豪IG)
▲高國豪澄清跟老哥高國強大嫂劉家菱「無私約」，妻子今天再度透露限時動態給出證據，還透露劉家菱已在管理層面前承認自己的行為，卻不願意道歉。（圖／高國豪IG)

NOWnews/綜合報導

P. League+（PLG）新竹裕頂攻城獅球星高國豪，日前和大嫂劉家菱發生感情糾葛，他和哥哥高國強的家庭私事也受到外界關注。就在昨天劉家菱在社群網站上分享律師聲明後，高國豪和妻子陳怡雯也再度透過限時動態回應，後者發出一則對話內容，其中對方稱她是「小三」，還透露劉家菱已在管理層面前承認自己的行為，卻不願意道歉。

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高國豪大嫂發聲明　妻子也曬證據反擊

對於劉家菱昨天的律師聲明稿，高國豪不爽發限時動態表示，對方5月21日談判時已承認所作所為，「如今又搞這一齣，擺明就是要搞事。」而高國豪妻子陳怡雯也在社群網站上曬出對方對話證據，還透露劉家菱明明已向管理層坦言所做所為，卻又不願意道歉。

陳怡雯在動態上寫道，「我先生的聲明內容均為不實嗎？劉小姐稱我是第三者這件事，就先以我的名譽讓大家看一下，何謂劉小姐聲明中指出的家人應有之行為？再者，在球隊管理層了解此事之後，你已承認皆是你的作為，卻不願意道歉。」

該則限時動態中還有一則對話截圖，內容為一名「ANN.」的女子，稱「陳怡文（雯）是小三阿 你不知道嗎」在分享此對話內容後，陳怡雯激問道：「還需要更多相關證據嗎？」

▲高國豪妻子對於大嫂的對話不滿，首度公開嫂子行徑。（圖／高國豪妻子IG)
▲高國豪妻子對於大嫂的對話不滿，首度公開嫂子行徑。（圖／高國豪妻子IG)
🏀高國豪小檔案：

出生年月日：1998年9月22日（25歲）

身高體重：180公分、76公斤

出生地：宜蘭蘇澳鎮

最高學歷：東南密蘇里州立大學

效力球隊：新竹御頂攻城獅（2020年至今）

經歷：

P. LEAGUE+年度新人王（2021）

2×P. LEAGUE+年度第二隊（2022、2023）

3×P. LEAGUE+年度防守第一隊（2021–2023）

2×高中籃球聯賽冠軍（2015、2017）

2×高中籃球聯賽冠軍賽MVP（2015、2017）

高中籃球聯賽新人王（2015）

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