高國豪大嫂發法律聲明文！妻子火大曬對話內容激問：要更多證據嗎

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對於劉家菱昨天的律師聲明稿，高國豪不爽發限時動態表示，對方5月21日談判時已承認所作所為，「如今又搞這一齣，擺明就是要搞事。」而高國豪妻子陳怡雯也在社群網站上曬出對方對話證據，還透露劉家菱明明已向管理層坦言所做所為，卻又不願意道歉。
陳怡雯在動態上寫道，「我先生的聲明內容均為不實嗎？劉小姐稱我是第三者這件事，就先以我的名譽讓大家看一下，何謂劉小姐聲明中指出的家人應有之行為？再者，在球隊管理層了解此事之後，你已承認皆是你的作為，卻不願意道歉。」
該則限時動態中還有一則對話截圖，內容為一名「ANN.」的女子，稱「陳怡文（雯）是小三阿 你不知道嗎」在分享此對話內容後，陳怡雯激問道：「還需要更多相關證據嗎？」
🏀高國豪小檔案：
出生年月日：1998年9月22日（25歲）
身高體重：180公分、76公斤
出生地：宜蘭蘇澳鎮
最高學歷：東南密蘇里州立大學
效力球隊：新竹御頂攻城獅（2020年至今）
經歷：
P. LEAGUE+年度新人王（2021）
2×P. LEAGUE+年度第二隊（2022、2023）
3×P. LEAGUE+年度防守第一隊（2021–2023）
2×高中籃球聯賽冠軍（2015、2017）
2×高中籃球聯賽冠軍賽MVP（2015、2017）
高中籃球聯賽新人王（2015）