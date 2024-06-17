中職測試會128人參加！張育誠轟首發全壘打　偶像真的就是張育成

柯敬賢道奇背號「91」有洋蔥！緬懷已逝父親　致電請教前輩張育成

▲平鎮高中好手柯敬賢，在今（17）日加盟道奇隊，背號選擇91號是為了緬懷已逝世父親，感念他在棒球路上的默默支持。（圖／記者林之越攝）
▲平鎮高中好手柯敬賢，在今（17）日加盟道奇隊，背號選擇91號是為了緬懷已逝世父親，感念他在棒球路上的默默支持。（圖／記者林之越攝）

記者林之越/台北報導

平鎮強打柯敬賢在今（17）日出席洛杉磯道奇的加盟記者會，以總價值75萬美元（約合新台幣2,427萬元新台幣）簽下合約，並選擇了背號91號，其實暗藏感人的故事。記者會後被問到選擇91號的原因，柯敬賢透露其實和父親逝世的日子有關係，希望藉此緬懷父親過去在棒球路上的默默支持

我是廣告 請繼續往下閱讀
背號91有洋蔥　紀念天上的爸爸

柯敬賢在記者會上談起2022年因工作受傷不幸過世的爸爸，他說道：「雖然爸爸可能看不到了，但我完成了和他的約定，即將旅美打球。」而事實上，背號選擇91號也和爸爸有關，柯敬賢接受採訪時表示：「選擇91號，實是取爸爸過世日期的9月13日，前面的2個數字。

柯敬賢也分享，過去曾跟媽說要打棒球，結果爸媽擔心打棒球太辛苦，他可能會堅持不下去，於是自己向爸媽表示：「我會堅持下去，不會半途而廢。」而在過去的棒球路上，柯敬賢的爸爸野一直默默支持，表現不好時也會鼓勵他：「不要突然放棄，畢竟之前都堅持這麼久了。」

詢問旅美前輩張育成　交集原因很溫馨

此外，柯敬賢也透露自己在赴美前，已經先和前輩「國防部長」張育成聯絡，請教關於美國生活上該注意的事情。柯敬賢認為，球技的部分自己能夠慢慢適應，學習訓練的方式，可是在生活面上就比較不熟悉。

談起為何和張育成產生交集，柯敬賢表示是透過家扶基金會的聯絡認識，張育成過去曾受家扶基金會幫助，曾捐助球棒提供義賣，而柯敬賢的家庭在父親生病期間，家扶基金會也曾提供協助，在今（17）日的記者會上更捐助5萬元表達感謝


柯敬賢小檔案：

出生日期：2006年08月11日（17歲）
 

身高體重：190公分　89公斤
 

投打習慣：右投左打
 

守備位置：投手、外野手
 

最快球速：138 km/h
 

出生地點：中華民國高雄市（父親為台灣原住民、母親為南非人）
 

最高學歷：桃園市立平鎮高級中等學校
 

職棒選秀：2024年美國職棒洛杉磯道奇隊自由契約球員
 

親屬關係：林維恩的表弟
 

經歷：
 

高雄市復興國小少棒隊
 

高雄市七賢國中青少棒隊
 

桃園市平鎮高中青棒隊
 

美國職棒洛杉磯道奇隊（小聯盟，2024年～）
 

以上資料參考：台灣棒球維基館

柯敬賢自曝被大谷翔平圈粉理由！盼4年登大聯盟　和偶像同場出賽

山本由伸、柯蕭驚喜祝賀！柯敬賢簽約金2,427萬　正式加盟道奇隊

柯敬賢簽約金約2260萬加入洛杉磯道奇！17日舉辦加盟記者會有玄機

U18亞青賽中華隊培訓名單出爐！柯敬賢入列　平鎮、穀保好手齊聚

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載