柯敬賢道奇背號「91」有洋蔥！緬懷已逝父親　致電請教前輩張育成

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柯敬賢在記者會上談起2022年因工作受傷不幸過世的爸爸，他說道：「雖然爸爸可能看不到了，但我完成了和他的約定，即將旅美打球。」而事實上，背號選擇91號也和爸爸有關，柯敬賢接受採訪時表示：「選擇91號，實是取爸爸過世日期的9月13日，前面的2個數字。」
柯敬賢也分享，過去曾跟媽說要打棒球，結果爸媽擔心打棒球太辛苦，他可能會堅持不下去，於是自己向爸媽表示：「我會堅持下去，不會半途而廢。」而在過去的棒球路上，柯敬賢的爸爸野一直默默支持，表現不好時也會鼓勵他：「不要突然放棄，畢竟之前都堅持這麼久了。」
詢問旅美前輩張育成 交集原因很溫馨
此外，柯敬賢也透露自己在赴美前，已經先和前輩「國防部長」張育成聯絡，請教關於美國生活上該注意的事情。柯敬賢認為，球技的部分自己能夠慢慢適應，學習訓練的方式，可是在生活面上就比較不熟悉。
談起為何和張育成產生交集，柯敬賢表示是透過家扶基金會的聯絡認識，張育成過去曾受家扶基金會幫助，曾捐助球棒提供義賣，而柯敬賢的家庭在父親生病期間，家扶基金會也曾提供協助，在今（17）日的記者會上更捐助5萬元表達感謝。
柯敬賢小檔案：
出生日期：2006年08月11日（17歲）
身高體重：190公分 89公斤
投打習慣：右投左打
守備位置：投手、外野手
最快球速：138 km/h
出生地點：中華民國高雄市（父親為台灣原住民、母親為南非人）
最高學歷：桃園市立平鎮高級中等學校
職棒選秀：2024年美國職棒洛杉磯道奇隊自由契約球員
親屬關係：林維恩的表弟
經歷：
高雄市復興國小少棒隊
高雄市七賢國中青少棒隊
桃園市平鎮高中青棒隊
美國職棒洛杉磯道奇隊（小聯盟，2024年～）
以上資料參考：台灣棒球維基館