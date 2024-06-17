道奇對柯敬賢評價超高！14歲就開始觀察　看好成為下個Bellinger

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Jon Deeble在致詞時提到，在柯敬賢14歲時，台灣區球探Allen Lin打電話給他，發現了一個特別的球員，並告訴他必須來台灣，實際看看看柯敬賢。見到柯敬賢後，也確實察覺到特別之處。
Jon Deeble首先點出，現在身高達到190公分，體重89公斤的柯敬賢，在身材上有絕對的優勢，在近幾年的賽事中，也展露了十足的打擊力量。另外，擁有很好的選球能力和本壘板紀律，這是在同齡球員中相對少見的特質。
理想模板是Bellinger 專職中外野手
記者會後，Jon Deeble談到柯敬賢未來旅美的發展模板，他認為：「柯敬賢最接近的球員，就是之前的Cody Bellinger，因為他速度很快，打擊野很好，更具備能夠待在中外野的守備能力。」
Cody Bellinger在2017年進入道奇，擔綱中外野手，首年就奪下年度新人王，2019年更一舉拿下國聯年度MVP，後續成績下滑遭到釋出，不過轉戰芝加哥小熊後，再創生涯第二春，當時也收下3年的高薪合約。
巧合的是，柯敬賢也和Cody Bellinger一樣是左打者，甚至連身高也相當接近。關於未來是否會讓柯敬賢專職中外野，Jon Deeble給予肯定回應，因為他外野判斷飛球的能力很好，接高飛球的跑步軌跡也非常頂尖。