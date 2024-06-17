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道奇對柯敬賢評價超高！14歲就開始觀察　看好成為下個Bellinger

▲洛杉磯道奇今（17）日和柯敬賢簽下合約，道奇環太平洋區球探部長Jon Deeble表態相當看好柯敬賢未來表現。（圖／記者林之越攝）
▲洛杉磯道奇今（17）日和柯敬賢簽下合約，道奇環太平洋區球探部長Jon Deeble表態相當看好柯敬賢未來表現。（圖／記者林之越攝）

記者林之越/綜合報導

道奇對柯敬賢評價超高！平鎮高中的台非混血球員柯敬賢，在今（17）日正式和美國職棒大聯盟的洛杉磯道奇隊簽約，合約總價值高達75萬美元（約合新台幣2,427萬元新台幣），是自陳金鋒後，台灣外野手中的最高簽約金。到場的道奇環太平洋區球探部長Jon Deeble對柯敬賢提出高評價，球隊從14歲就開始觀察柯敬賢，認為他有有機會以曾獲國聯MVP的Cody Bellinger作為模板發展，成為一名具備守備能力的中外野重砲

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14歲注意到柯敬賢　綜合能力突出

Jon Deeble在致詞時提到，在柯敬賢14歲時，台灣區球探Allen Lin打電話給他，發現了一個特別的球員，並告訴他必須來台灣，實際看看看柯敬賢。見到柯敬賢後，也確實察覺到特別之處。

Jon Deeble首先點出，現在身高達到190公分，體重89公斤的柯敬賢，在身材上有絕對的優勢，在近幾年的賽事中，也展露了十足的打擊力量。另外，擁有很好的選球能力和本壘板紀律，這是在同齡球員中相對少見的特質

理想模板是Bellinger　專職中外野手

記者會後，Jon Deeble談到柯敬賢未來旅美的發展模板，他認為：「柯敬賢最接近的球員，就是之前的Cody Bellinger，因為他速度很快，打擊野很好，更具備能夠待在中外野的守備能力。」

▲現在效力芝加哥小熊的Cody Bellinger，過去在2017年進入道奇，首年就奪下年度新人王，2019年更一舉拿下國聯年度MVP。（圖／美聯社／達志影像）
▲現在效力芝加哥小熊的Cody Bellinger，過去在2017年進入道奇，首年就奪下年度新人王，2019年更一舉拿下國聯年度MVP。（圖／美聯社／達志影像）
Cody Bellinger在2017年進入道奇，擔綱中外野手，首年就奪下年度新人王，2019年更一舉拿下國聯年度MVP，後續成績下滑遭到釋出，不過轉戰芝加哥小熊後，再創生涯第二春，當時也收下3年的高薪合約。

巧合的是，柯敬賢也和Cody Bellinger一樣是左打者，甚至連身高也相當接近。關於未來是否會讓柯敬賢專職中外野，Jon Deeble給予肯定回應，因為他外野判斷飛球的能力很好，接高飛球的跑步軌跡也非常頂尖


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