房市／竹北去年第四季量平價增！信義房屋專家分析原因
根據竹北地政事務所實價登錄統計分析報告，去年第四季住宅大樓平均單價為41.8萬元，與前年同期第四季平均單價33.9萬相比，增加23%，而交易移轉量去年第四季建物移轉棟數1160件，前年第四季為1192件相差不多，信義房屋專家表示，產業人口紅利持續挹注，加上買賣雙方都持續看好竹北房市未來發展，供給量有限、需求量持續增長的狀況下，支撐竹北房價。
家庭消費中心／綜合報導
信義房屋竹北六家主任江彥蓉表示，竹北的剛性需求很強，是讓價格持續成長的原因，近年來竹北房價上漲幅度不小，買方心態普遍會有購屋壓力是「如果現在不買房，未來只會更買不起」，許多剛出社會的租屋族，也多數有「繳房租不如繳房貸」的認知，加上同事之間也會分享買房後，房價有亮眼成長，因此購屋的風氣很興盛，除此之外，去年下半年實行的新青年安心成家貸款政策也增強購屋族買房信心。
江彥蓉表示，而賣方心態則是許多屋主看好未來房市，寧可先出租，也不願出售，因此釋出量少，成交量也都沒有顯著提升；也因為新青安的政策，近期多了許多首購的客群，年紀為八年級生，購屋總價大多選擇2000-3000萬、二至三房的產品，總價1000多萬的產品，很快的消失中，目前竹北地區的新古大樓普遍均價為5-6字頭，少數個案可來到7字頭，未來持續看好，價量可望穩定成長。
而竹北地區未來發展的兩大亮點為AI智慧園區與高鐵前廣場開發，前者有多家科技業公司設立，包括緯創資通、義隆電子、智邦科技等，雖然還未完工，但未來就業人口可望持續增加，增加房市動能，而高鐵前廣場也將由宏匯集團與環球購物中心股份有限公司共同開發，預計投入155億元，第一期包含26層的北棟大樓，預計116年完工，第二期則包含42層的南棟大樓，將於118年完工。開始營運後，預計創造1萬個以上就業機會。