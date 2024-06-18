張育成加盟中職還有一關！光芒絕不白白放手 買斷金富邦悍將要喬
旅美好手張育成今（18）日正式宣布回台參加今年中職選秀會，他在個人社群貼文提到「想家了」，而富邦悍將球團也立即表示，歡迎他正式報名今年度選秀，接下來將與張育成及經紀公司討論加盟相關細節，期待他在選秀及完成簽約後 , 下半季即穿上富邦悍將球衣登場。不過張育成目前仍與MLB母隊坦帕灣光芒隊有合約，先前傳出光芒隊不會主動釋出，若想要順利加盟富邦悍將，可能需要付出一筆買斷金。富邦悍將副領隊陳昭如表示：「屆時選秀程序一完成，會馬上與光芒隊討論，會去瞭解一下買斷金細節，主要先有跟張育成有共識，畢竟他是台灣最強打者，球隊會展現很大誠意，詳細數字會在加盟記者會公布。」
記者吳政紘/綜合報導
富邦展現誠意 但要了解買斷金
張育成本季因傷影響，春訓就不幸拉傷腹斜肌，加上復出之後，他又遇到大小傷勢影響，預計在本週才能回到3A打復健賽，不過中職選秀會迫在眉睫，所以他也在今天正式宣布回台參加選秀。
根據球界人士透露，張育成團隊去年就跟富邦討論，並且開出不錯的價碼，外界推估張育成月薪至少150萬起跳，有機會上看170萬、180萬，加上激勵獎金，甚至有機會挑戰200萬，但還要評估合約年限，也會影響整體價碼。
至於有網路傳聞張育成的年薪大約80萬美元（約新台幣2613萬元）左右，陳昭如僅說：「對於市場傳聞不予回應。」