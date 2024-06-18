張育成返台參戰！中職選秀順位大洗牌　各球團合適旅外人選一次看

我是廣告 請繼續往下閱讀
第1指名富邦悍將：張育成
富邦悍將首輪指名，幾乎沒有懸念的會選擇張育成，今（18）日直接透過球團聲明稿，表明球團已邀請張育成投入中職選秀會，並且得到肯定的答覆。尤其，新聞稿中更是指出「球團將與張育成及經紀公司討論加盟相關細節，期待他在選秀及完成簽約後 , 下半季即穿上富邦悍將球衣登場。」
今年28歲的張育成在大聯盟資歷共5年、235場出賽、121支安打、20支全壘打、79分打點等相關紀錄，都是台灣選手在大聯盟之最。富邦今年季初才傷了手感正燙的三壘手辛元旭，二壘手李宗賢本季打擊狀況下滑，鎮守游擊的王勝偉雖然出賽穩定，但有一定年齡。
對於富邦來說，張育成能夠鎮守二、三、遊的工具人特質，再加上在大聯盟磨練過的打擊能力，若表現如預期，將成為富邦戰績成長的一大助力。
第2指名台鋼雄鷹：吳念庭
吳念庭作為原先預期的第1指名，在張育成確定投入選秀後，掉到第2順位，而台鋼雄鷹也實在沒有理由不選擇吳念庭。吳念庭在日職生涯出賽382場，打擊率2成24、108分打點，以及16支全壘打，在球隊機動力高，打擊技巧好。
在2021年獲得穩定出賽機會，因為能掌握得點圈機會，所以獲封「得點圈之鬼」，對於缺乏關鍵火力的台鋼來說，如同天降甘霖。在防守方面，吳念庭雖然內野四個位置都能守，但在日職生涯後半段，仍以三壘手為重，恰好就是台鋼目前最缺乏穩定球員的位置。
第3指名中信兄弟：張奕
以這4名旅外球員而論，第3、4指名的預測難度大大提升，但本文認為比起陳聖平，兄弟可能會更優先選擇旅日返台的張奕。張奕過去在2022年效力日職的歐力士，在一軍出賽15場，主投22.2局防禦率維持在2.38，被作為球員補償來到西武獅後，張奕就因傷缺陣，只在一軍出賽5場，防禦率9.00，季末被戰力外。
事實上，張奕本季以自主培訓球員身份，為台鋼二軍出賽，表現不甚理想，近期一次出戰樂天二軍，只投5局就挨了2轟，並失掉5分。然而，對於極度缺乏本土投手戰力的兄弟，若選到張奕能先發吃下局數，或當作牛棚戰力使用，會是相當不錯的補強，就像現在陣中的呂彥青，過去也曾旅日效力阪神虎隊。
更何況，兄弟在內野位置相對擁擠，二、三壘有還算年輕且更具備攻擊能力的王威晨、岳東華、王政順等人，而游擊也有金手套江坤宇跟年輕一代的楊祥禾。因此比起陳聖平，用張奕解決燃眉之急，是比較合理的選擇。不過兄弟的投手教練，王建民曾經在媒體《ET Today》的訪問中表示，有意選擇本土年輕投手，如果動用這個順位選擇本土的高中大物，其實不會讓人太意外。
第4指名統一獅：陳聖平
本文認為統一獅可能在第4順位選擇陳聖平，最大原因就是彌補黃勇傳的離隊，雖然在三壘有潘傑楷，二遊間有陳重廷、許哲晏和林祖傑能夠輪替使用，不過3人在進攻端的表現相對起伏，陳重廷雖然在季初打擊手感火燙，但近期也掉回平均值。
陳聖平目前才23歲，以旅美的打擊成績來說不算頂尖，但內野工具人的守備能力是比較突出的優點。相比進攻火力充足的外野，統一若能將陳聖平的打擊能力養出來，補足內野短板，比起重新培養高中生，不乏是一筆更快能收到回報的投資。