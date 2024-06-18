張育成選擇投身中職！富邦悍將比照陳金鋒模式 黃忠義透露關鍵
台灣旅美棒球好手張育成今（18）日宣布投身中職選秀，握有狀元籤的富邦悍將也早就跟他接觸，希望力邀他回來，對此，張育成自己也在臉書等社群上貼文透露心聲，張育成說：「想家了.......」不但自己確認將投入選秀，富邦也準備開出150萬月薪以上的大合約等他簽字，富邦球團也要支付買斷金給光芒隊，而《NOWnews今日新聞》「野球名人房」主持人，曾經拿過千安百轟百盜的傳奇球星「東哥」黃忠義表示，「張育成在復健好之後，應該就會回台，但最大的原因，應該是家人。」
記者吳政紘/綜合報導
黃忠義提出論點 張育成值得開出大約
黃忠義以過去陳金鋒回台為例說明，他說：「張育成回台對中職影響很大，畢竟他算是球星等級，會有不少球迷為了他進場，也會刺激票房。」黃忠義透露，跟過去陳金鋒的例子，富邦要開月薪150萬元以上相當合理。
黃忠義提到，張育成回台最大原因應該是為了家人，「家庭部分，尤其他有兩個小朋友，可能到時有唸書，或是生活上的問題，在台灣也較方便。」
不少球員可能會想要留在美國發展，甚至希望家人有美國國籍，或是未來在美國生活，但張育成並沒有這樣想。
黃忠義透露，「張育成為了孩子做出決定，也要幫家人著想，老婆部分也給了他很多建議，希望他們回來，也會對中職棒球有不錯影響。」
張育成在美國就是強打者身份，未來他在富邦悍將定位也可能是四棒，扛下中心打線，張育成不但有機會炒熱中職氣氛，也會刺激未來有更多球員願意投身中職行列。