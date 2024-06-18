張育成返台「印地安人4少」齊聚！吉力吉撈發合照：我們都回來了
「國防部長」張育成今（18）日為台灣棒壇帶來驚喜消息，宣布將投入今年的中職選秀，幾乎確定將成為選秀會上的第1指名。過去曾一同效力守護者隊前身印地安人小聯盟的「印地安人4少」，如今也都回台齊聚，除了張育成外，另外3位球員為陳品學、吉力吉撈．鞏冠、江少慶。現在效力中職味全龍的吉力吉撈．鞏冠有感而發，在個人Instagram發出合照，並溫馨喊話：「我們都回來了，大家一起為這大環境努力。」
記者林之越/綜合報導
昔日戰友齊聚 吉力吉撈：為大環境努力
從2011年至2013年期間，江少慶、陳品學、吉力吉撈．鞏冠和張育成依序和印地安人隊簽約，以張育成的50萬美元簽約金為最高，江少慶的25萬美元簽約金次高。因為在小聯盟奮鬥的時期重疊，所以有了「印地安人4少」得這張合照，4人當時的樣貌都看起來相當青澀。
不過後來除了張育成，其他3人都相繼返台，陳品學在2018年被富邦悍將在第3指名選中，目前已轉戰慢速壘球；江少慶成為2021年的中職選秀狀元，同樣加入富邦，而吉力吉撈．鞏冠則在同年的選秀會上，被味全龍以第1指名看選中，如今成為隊中不可或缺的重砲攻擊手。
吉力吉撈在發出的合照中，也感性寫道：「我們都回來了，印地安人一路上大家一起努力，一起面對出家在外種種的困難，現在大家都回來到臺灣一起為這大環境努力。種種回憶湧上心頭，不管怎樣，我們都要一起努力一起持續向前。」