內科「停電68分鐘」戳破台灣供電秘密？　專家揭AI大廠獵地需求

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信義全球資產公司總經理林三智分析，萬物皆AI的時代來臨，企業主競相購置可整合各事業體的企業總部；但也有企業對大樓軟硬體配置、格局規劃有特殊要求，或希望將總部外觀風格結合自身企業文化，相較於買成屋再花費成本重新裝潢，購買土地自建總部大樓更符合企業需求。在建商獵地、產業自用需求支撐下，500坪以上土地交易升溫，實力雄厚的企業客戶更將投資目光望向千坪大型土地。
進一步觀察，2018年以來內科500坪以上土地累計交易額為202億元，其中近7成交易量出現在潭美段、舊宗段。林三智表示，舊宗段、潭美段是內科發展的後起之秀，有較多的土地新供給，未來還有捷運環狀線東環段交通建設加持，投資題材旺盛，吸引產業持續進駐，包括代工大廠緯創去年斥資62.5億元於舊宗段興建新總部大樓，今年再投20.84億元取得潭美段五小段土地地上權。
林三智指出，AI產業蓬勃發展，帶動商用市場投資熱潮，科學園區題材更是今年不動產市場最熱門關鍵字，內科園區含金量高，成企業總部落腳首選，在企業總部化趨勢推動下，內科精華區方正、大面積土地賣一塊、少一塊，信義全球資產公司銷售中的舊宗段千坪土地標的更是稀有釋出，吸引高科技企業、傳產、大型開發商、以及有投資置產需求的高資產企業主進場評估。