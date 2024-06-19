黃仁勳AI效應！近9兆外資熱錢抵台　專家：鐵皮廠房翻身機會來了

台中七期豪宅月租金20萬創新高　專家揭：有錢人2原因寧以租代買

▲台中七期豪宅「寶輝一品花園」6樓戶月租金20萬，創實價揭露以來台中住宅租金總價最高紀錄。（圖／翻攝Google評論）
▲台中七期豪宅「寶輝一品花園」6樓戶月租金20萬，創實價揭露以來台中住宅租金總價最高紀錄。（圖／翻攝Google評論）

記者徐銘穗/綜合報導

近期房價表現驚人的台中市西屯區，豪宅租金價位同樣亮眼，住商機構觀察實價登錄，七期重劃區中古豪宅6樓戶，以月租金總價20萬元成交，刷新台中市豪宅租金天花板，大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，該豪宅為品牌建商興建，且位處七期正蛋黃區，地段優勢不言可喻，租金價位持續高漲。

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七期豪宅創紀錄，租金首達20萬元大關

根據實價登錄，台中市截至6月為止，共5筆租賃總價破10萬元交易，全數位於西屯區；其中，「寶輝一品花園」6樓戶總坪數約253.8坪，月租金以20萬元整成交，換算租金單價約787元，創下有實價以來，台中市住宅租金總價最高紀錄。

住商不動產七期朝富加盟店店東陳俊雄分析，該豪宅為台中在地品牌建商投資興建，雖說屋齡已14年，惟鄰近「台中老虎城」、「誠品生活480」等知名賣場及秋紅谷景觀生態公園，周邊商業、生活與休憩機能俱全，尤其位處「臺中國家歌劇院」第一排，地段優勢讓在地高資產族群愛不釋手。

▲台中市2024年豪宅租金前5名。（圖／住商機構提供）
▲台中市2024年豪宅租金前5名。（圖／住商機構提供）
市場豪宅物件稀缺，高資產族群寧「以租代買」

賴志昶指出，該社區觀察實價，成交行情約在每坪5~6字頭，依樓層高低而定，且社區坪數動輒百餘坪，為台中市少數總價破億元豪宅，惟由於地段佳、機能齊全，社區亦具相當指標性，因此市場上釋出戶別稀少，近年實價上更少有成交紀錄，且目前政府打房劍指高總價住宅，豪宅買氣較顯低迷，讓在地金字塔族群「以租代買」，寧願付上高額租金入住。

另觀察此次入榜的豪宅， 「寶輝一品花園」、「興富發恆詠」、「鄉林皇居」等皆位處七期重劃區，而「創健Moon Park」則鄰近水湳中央公園，賴志昶補充，七期本身為台中最具指標性的富人區，周邊社區租金高昂並不意外；惟水湳中央公園以面積廣達67公頃的綠地著稱，新案行情已站穩7字頭，也形成新興豪宅聚落，致使高總價住宅租金價位高居不下。
 

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