全台房貸鑑估值5年增235萬 卓榮泰認：年輕人只能房子、孩子2選1
隨著全台房價持續攀升，購屋族的房貸負擔也日益沉重。根據財團法人金融聯合徵信中心的最新數據顯示，2024年第一季全台房屋貸款平均鑑估值達到1355.4萬元，創下歷史新高。這一數字較五年前增加了235.1萬元，增幅達21%。在六都中，高雄市的房價增幅最高，達到30.1%；其次是桃園市，增幅為30%。
家庭消費中心/綜合報導
國民黨立委牛煦庭18日質詢時指出，高房價已成為年輕人面臨的一大問題。截至2022年底，台灣的自有住宅率高達84.6%，但房貸期限卻從20年延長至30年甚至40年，許多年輕世代因此陷入「房子孩子二選一」的兩難困境。行政院院長卓榮泰也坦言，台灣的土地資源有限，除非出現重大社會因素甚至動盪，否則房價難以顯著下降。他表示，政府將從制度上進行檢討。
牛煦庭強調，政府在面對民眾居住問題時，僅靠加碼補貼的方式無法有效降低房價，這只是「討好青年、不得罪建商」的權宜之計。他認為，政府應從「社會福利」轉向「社會投資」，解決年輕一代的住房問題，這也是解決少子化問題的關鍵。
牛煦庭進一步表示，年輕人不應該絕望，並呼籲政府切實解決青年住房問題。他重申，解決住房問題即是解決少子化問題。卓榮泰多次回應，政府已在著手解決這些問題，並將持續努力。但他強調，由於台灣的土地資源有限，人民對土地的需求不斷增加，房價要明顯下降非常困難，除非發生重大社會變動。最後，卓榮泰強調，「會從制度上來檢討」。
在房價居高不下的情況下，政府如何在滿足民眾居住需求的同時，穩定房市價格，成為各界關注的焦點。