台北驚見「1坪50萬」凶宅！7坪套房開價388萬超凶　眾看格局傻了

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貼文引發討論，網友一將「萬華、和平西路三段、火警」等關鍵字丟進Google搜尋，立刻跳出物件事故，是發生在去年9月，該棟電梯華廈2樓套房發生火警，獨居的60歲男子命喪火窟，當時警消初判的起火原因為電線走火。
一票網友對「1坪50萬」的凶宅開價驚訝不已，也有人認為總價開不到400萬元，正是入主台北市門牌的絕佳時機、窮鬼不怕死鬼。還有人看完內部照片，見其陽台外推，導致室內格局呈現奇妙多一點的L型或說閃電型，直言：「這格局是在很讓人心煩！」
42年8樓電梯華廈 196間小套房8成是租客
據悉，該棟電梯華廈屋齡42年，為複合式大樓，2樓到8樓總共有196戶，每層樓有28間出租套房，租客占了80%。記者實際查詢實價揭露，今年1到4月共有3筆成交紀錄，成交單價落在1坪38.23萬~48.87萬元，總價則是300萬~500萬。
雖然凶宅屋主開價略比近期社區成交價稍高，但經查該社區目前釋出的4間套房物件，3間7坪套房開價都是598萬元，換算單價1坪超過75萬元；而10坪套房則開價750萬元，換算單價1坪75萬元。
馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，一般而言凶宅房價都較附近行情便宜，還有分大凶、中凶與小凶，大凶指的是連續多人在同處自殺這類怨念極深者，中凶市場行情打5折、小凶市場行情打8折。但近年卻有不少凶宅因地段好，不但沒跌價還漲價，讓人感嘆「房價比鬼還凶」。
何世昌表示，北市一般物件投報2.5%就很不錯了。若以租屋網上該電梯華廈7坪套房月租約13000元推算，該社區套房入手價壓在520萬元，就能有3%投報，但專家也提醒，若套房持續出租，可以收穩定的租金報酬，投報優於定存，但也要思考房屋老舊、租金下修等風險，不得不慎。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。