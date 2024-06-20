大地主問新竹缺什麼？在地推「1國際品牌」進駐：竹科人在乎CP值

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1.巨城的消費不夠高級，新竹缺一高級百貨給竹科太太爆買，那就去跟新光三越談談看，搞一個類信義區的A8 or A4 餐飲和名牌都有。
2. 新竹缺一個複合式體驗型商場，需要有地方遛小孩，那就去跟忠泰談談看，開發冰宮溜冰場/大型市內遊樂園之類的。
3. 新竹缺一個日本Outlet，那麼國泰、三井都很不錯。
4.新竹缺一個IKEA，買傢具都不方便。
貼文一出引發討論，不少人都支持第4方案，認為前3項都可以在新竹巨城滿足，最缺的就是第4項，直言新竹消費力絕對可以撐得起一間IKEA，「「IKEA無敵，科技人很在乎CP值的」，但也有人認為IKEA不一定會吸引竹科太太，建議可以開月子中心、托兒所、雙語幼兒園等，還有人認為給建商蓋房子最直接，「新竹房子供給不足問題很久了」。
IKEA台灣展店計畫公開 這2區最有機會
IKEA台灣展店計畫如何？IKEA北亞區董事總經理艾卓思（Adrian Worth）去年9月來台時曾談到未來展店計畫。他說，目前全台有8家IKEA，另在新竹為訂購取貨中心，如果要再開獨棟，要找到適合的點並不容易，故之後開店策略以「非獨棟」小型店舖為主，不排除評估空白區如宜蘭或是台南，會以人口數或是房東條件，和交通是否容易到達，作為重要考量因素。