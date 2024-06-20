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大地主問新竹缺什麼？在地推「1國際品牌」進駐：竹科人在乎CP值

▲新竹Big City遠東巨城購物中心假日總是人滿為患，不少在地人狂推IKEA進駐新竹一定會賺爛，因為竹科人在乎CP值。（圖／記者許家禎攝）
▲新竹Big City遠東巨城購物中心假日總是人滿為患，不少在地人狂推IKEA進駐新竹一定會賺爛，因為竹科人在乎CP值。（圖／記者許家禎攝）

記者徐銘穗/綜合報導

新竹房價高到連影城商場也扛不住了嗎？竹北的機能與娛樂，一直被當地人詬病，虧竹北是最無聊的城市，如今連唯一的影城商場「享平方ShownSquare 」，都傳出只開1年就快倒了的噩耗。讓擁有9000坪住商土地的新竹大地主急了，發文問網友「新竹目前缺什麼？」並給出4個選擇方案，一票狂讚第4案超無敵，直言該知名品牌進駐會賺爛，「竹科人在乎CP值」。

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新竹大地主在PTT發文，自介和中部上市櫃大老闆家族共同持有新竹市動物園旁一塊9000坪的住商土地，與新竹國賓僅一條軌道之隔，先前土地汙染，今年將整治完畢，準備自留自行開發或賣給其他建商財團，方向希望利益最大化，好奇問「新竹目前缺什麼？」並提出4選項讓網友選擇：

1.巨城的消費不夠高級，新竹缺一高級百貨給竹科太太爆買，那就去跟新光三越談談看，搞一個類信義區的A8 or A4 餐飲和名牌都有。

2.  新竹缺一個複合式體驗型商場，需要有地方遛小孩，那就去跟忠泰談談看，開發冰宮溜冰場/大型市內遊樂園之類的。

3. 新竹缺一個日本Outlet，那麼國泰、三井都很不錯。

4.新竹缺一個IKEA，買傢具都不方便。

貼文一出引發討論，不少人都支持第4方案，認為前3項都可以在新竹巨城滿足，最缺的就是第4項，直言新竹消費力絕對可以撐得起一間IKEA，「「IKEA無敵，科技人很在乎CP值的」，但也有人認為IKEA不一定會吸引竹科太太，建議可以開月子中心、托兒所、雙語幼兒園等，還有人認為給建商蓋房子最直接，「新竹房子供給不足問題很久了」。

▲全球首座IKEA空中花園在台中店頂樓，6月3日正式開幕。（圖／IKEA提供）
▲全球首座IKEA空中花園在台中店頂樓，6月3日正式開幕，讓不少新竹人羨慕不已。（圖／IKEA提供）
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