炒房真的賺！海歸男投70萬買萬里老公寓　1個月後金主開185萬求買

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原PO上月下旬先在PTT發問，指出萬里老家北基里有外地屋主想賣房，23坪要賣70萬元，他看屋後評估花35萬元裝潢就能住人，每月可收租7000元，猶豫要將手邊的100萬All In固定配息的基金收益高，還是買房出租收益高，當時不少網友一看物件地點在萬里，紛紛勸退，留言說：「萬里就算了吧，少子化的前提下，蛋殼區盡量別去碰！」
他昨（20）更新後續，表示雖然不少版友勸退，但他認為70多萬元是可承受損失，最後還是買了該間房，房價加裝潢總花費約110萬~120萬，目前以每月7000元出租。結果重點來了，原PO說前後裝潢時間大約是一個月，房子剛裝潢好就接到電話，「附近的居民說要跟我買房子，然後開價185萬，還說價格可談」，事後得知樓上住戶賣了180萬。
原PO說，買家還以為他擔憂2年內賣屋要被課45%房地合一稅，還提議私下簽協議，先買賣，等過了5年後再辦過戶，但他以目前沒有賣房計畫拒絕，加上他認為基隆大武崙62快速道路延伸至萬里的工程案已經確定通過，而且萬里是賴清德老家，「預估房價應該會再漲一波」。
萬里房市曾因炒作度假山莊而崩盤 近年房價飆漲超過35%
貼文引發討論，房版達人ceca大留言解說萬里房價，直言萬里的房價是因為1990幾年炒度假山莊，後來在2000年大崩潰，產生一個炒過頭泡沫現象，直到2010幾年才才開始慢慢起死復生，認為萬里近期的補漲現象很正常。
萬里區目前人口約2.11萬人，戶數7517戶，平均每戶所得52.10萬，2022年時曾因空屋率高達30.56%位居全台灣第一名（當時全台空屋率為8.66%）。根據《樂居網》資料顯示，萬里區最近1年成交單價為1坪20.64萬元，漲幅高達35.26%，相當驚人。