大地主問新竹缺什麼？在地推「1國際品牌」進駐：竹科人在乎CP值

炒房真的賺！海歸男投70萬買萬里老公寓　1個月後金主開185萬求買

▲海歸男分享，今年5月花70多萬元買下萬里老家的一間老公寓收租，沒想到過戶後1個月，就有在地金主跑來開價185萬元求割愛。（示意圖／翻攝Google Map）
▲海歸男分享，今年5月花70多萬元買下萬里老家的一間老公寓收租，沒想到過戶後1個月，就有在地金主跑來開價185萬元求割愛。（示意圖／翻攝Google Map）

記者徐銘穗/綜合報導

台股近1年半來大漲9000點，房產專家分析，長期趨勢來看，投資房市勝於投資股市，而一名海歸男子對此有深刻體認。他上月下旬不顧勸阻，投資70多萬元買下萬里老家一間老公寓，加上裝潢總花費約120萬元，順利以每月7000元出租中，沒想到近日竟然有在地金主找上門，開價185萬元求割愛，讓他驚呼：「炒房是真的好賺，回國後的我真懂了！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
他70萬投資萬里老家房市　結果超驚喜

原PO上月下旬先在PTT發問，指出萬里老家北基里有外地屋主想賣房，23坪要賣70萬元，他看屋後評估花35萬元裝潢就能住人，每月可收租7000元，猶豫要將手邊的100萬All In固定配息的基金收益高，還是買房出租收益高，當時不少網友一看物件地點在萬里，紛紛勸退，留言說：「萬里就算了吧，少子化的前提下，蛋殼區盡量別去碰！

他昨（20）更新後續，表示雖然不少版友勸退，但他認為70多萬元是可承受損失，最後還是買了該間房，房價加裝潢總花費約110萬~120萬，目前以每月7000元出租。結果重點來了，原PO說前後裝潢時間大約是一個月，房子剛裝潢好就接到電話，「附近的居民說要跟我買房子，然後開價185萬，還說價格可談」，事後得知樓上住戶賣了180萬。

原PO說，買家還以為他擔憂2年內賣屋要被課45%房地合一稅，還提議私下簽協議，先買賣，等過了5年後再辦過戶，但他以目前沒有賣房計畫拒絕，加上他認為基隆大武崙62快速道路延伸至萬里的工程案已經確定通過，而且萬里是賴清德老家，「預估房價應該會再漲一波」。

▲圖左建築為賴清德老家「賴皮寮」位址，而他表示願意把萬里老家交付公益信託，作為「礦工生活紀念館」。（圖／記者葉志明攝）
▲總統賴清德萬里老家（圖左）一度讓萬里房市備受矚目。（圖／記者葉志明攝）
萬里房市曾因炒作度假山莊而崩盤　近年房價飆漲超過35%

貼文引發討論，房版達人ceca大留言解說萬里房價，直言萬里的房價是因為1990幾年炒度假山莊，後來在2000年大崩潰，產生一個炒過頭泡沫現象，直到2010幾年才才開始慢慢起死復生，認為萬里近期的補漲現象很正常。

萬里區目前人口約2.11萬人，戶數7517戶，平均每戶所得52.10萬，2022年時曾因空屋率高達30.56%位居全台灣第一名（當時全台空屋率為8.66%）。根據《樂居網》資料顯示，萬里區最近1年成交單價為1坪20.64萬元，漲幅高達35.26%，相當驚人。

六都新竹外哪裡爆發力強？炒房仔笑：央行給明燈　送分題秒選竹南

31歲消防新青安買房欲「貸40年+5年寬限」　行員諷：40年是要炒房

預售新建案賣到爆！專家：1錯誤打炒房政策釀禍　房價修正不樂觀

賴清德勞力士10萬、萬里老家只值17萬！專家揭「賴皮寮」房價真相

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生