新青安貸40年真香？專家試算：千萬房貸利息550萬　比20年多一倍

「下週漲價、2房完銷」專家戳破代銷話術　預售房價3時機才會調整

▲消費者看屋或購屋前必須破解代銷話術，避免荷包大失血、變成冤大頭。（示意圖／家庭消費中心提供）
▲消費者看屋或購屋前必須破解代銷話術，避免荷包大失血、變成冤大頭。（示意圖／家庭消費中心提供）

家庭消費中心/綜合報導

房市熱潮下，越來越多人急著置產買屋，就怕再晚一點，價格只會更貴，因此不少消費者陷入代銷話術中，被牽著鼻子走，等到領悟「江湖水深」後，可能為時已晚，因此做足功課是攻防戰的基本要素，購屋者才能少走些冤枉路。

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五率國際行銷吳雅斯在Podcast中分享購屋族常遇到的「話術」，由於「平均地權條例」修法後，預售屋禁換約讓過去占比10％的投機客完全退場，檢舉制度也讓市場更透明、公平、健全，消費者過去對代銷的那種不信任感，也將逐漸改善。

但是否真的有所謂的不二價？吳雅斯分析，實價登錄出來後，價格資訊透明，不二價銷售是可行的，但還是得看每個建案鎖定的客群，像是年輕購屋族就比較好溝通，但50至60歲以上的族群，由於風俗民情與自身經驗因素，還是要設定小折扣的銷售方案。

▲房市買盤持續熱絡，日前六都公布5月建物買賣移轉棟數，合計交易量達26833棟。（圖／家庭消費中心攝）
▲不少建商打出低首付、低總價方案，甚至也有號稱「不二價」銷售。（圖／家庭消費中心攝）
消基會董事暨房屋委員會委員張欣民也曾分享，「真不二價」要符合三要素：第一、每戶坪數、車位價目表都要全公開、揭露；第二、開價要更合理；第三、沒有檯面下個別的議價動作。

第二個常見話術是代銷說某樓層、戶別已完銷。吳雅斯表示，代銷基本上會做銷控，但不代表部分完售是假的，通常最先完銷的是小坪數戶別，因此「建議消費者可以跟代銷說，之後這戶型若有釋出請一個通知我，苦肉計、展現誠意，如此一來在代銷口袋名單排序也往上竄，提高買到心儀戶的機率。」

另外，有些代銷人員說自己也買了1戶，吳雅斯表示，大多房地產從業人員都傾向置產於不動產，這點的可性度高，不過還是建議消費者可第一時間反問「買幾樓、買多少錢」，當作參考與檢測業務是否說謊。

最後，部分建案會釋出下週每坪將調漲訊息。但吳雅斯認為這點可性度其實不低，多數建案都會有調價機制，通常在銷售3、6、9成時各調一次。
 

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