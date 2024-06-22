「下週漲價、2房完銷」專家戳破代銷話術　預售房價3時機才會調整

我是廣告 請繼續往下閱讀
但是否真的有所謂的不二價？吳雅斯分析，實價登錄出來後，價格資訊透明，不二價銷售是可行的，但還是得看每個建案鎖定的客群，像是年輕購屋族就比較好溝通，但50至60歲以上的族群，由於風俗民情與自身經驗因素，還是要設定小折扣的銷售方案。
消基會董事暨房屋委員會委員張欣民也曾分享，「真不二價」要符合三要素：第一、每戶坪數、車位價目表都要全公開、揭露；第二、開價要更合理；第三、沒有檯面下個別的議價動作。
第二個常見話術是代銷說某樓層、戶別已完銷。吳雅斯表示，代銷基本上會做銷控，但不代表部分完售是假的，通常最先完銷的是小坪數戶別，因此「建議消費者可以跟代銷說，之後這戶型若有釋出請一個通知我，苦肉計、展現誠意，如此一來在代銷口袋名單排序也往上竄，提高買到心儀戶的機率。」
另外，有些代銷人員說自己也買了1戶，吳雅斯表示，大多房地產從業人員都傾向置產於不動產，這點的可性度高，不過還是建議消費者可第一時間反問「買幾樓、買多少錢」，當作參考與檢測業務是否說謊。
最後，部分建案會釋出下週每坪將調漲訊息。但吳雅斯認為這點可性度其實不低，多數建案都會有調價機制，通常在銷售3、6、9成時各調一次。