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Ado辦握手會！不露臉躲箱子開洞伸出小手手　歌迷笑翻：恐怖箱嗎

▲Ado要舉辦握手會，她會躲在大箱子裡「伸出手」跟粉絲近距離互動。（圖／Ado X）
▲Ado要舉辦握手會，她會躲在大箱子裡「伸出手」跟粉絲近距離互動。（圖／Ado X）

記者陳雅蘭／綜合報導

日本樂壇神祕女聲Ado將於7月10日發新專輯《殘夢》，除了回歸樂壇，她還要舉辦「握手會」，因為Ado過往從未露過面，粉絲對於此活動感到又驚又喜，但也有人搞笑表示，很像在摸「恐怖箱」，立即掀起討論。

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▲Ado的握手會形式超特別，被笑虧很像恐怖箱。（圖／Ado X）
▲Ado的握手會形式超特別，被笑虧很像恐怖箱。（圖／Ado X）
只聞其聲不見其人，Ado在2020年10月以一曲《煩死了》正式出道，作品唱出年輕人心聲的大膽歌詞而深受歡迎，她則透露這首歌其實是在衣櫃裡完成，引發網友熱烈討論，之後推出的作品無論搭配日劇、動畫，都在日本樂壇屢屢造成話題。她也在2022年化身「美音」於人氣動畫電影《航海王劇場版：紅髮歌姬》獻聲，2023年再推出《唱》，成功在串流平台突破1億次播放，持續霸占各大音樂串流平台。

出道短短3年多，Ado今年就舉辦世界巡迴演出，2月時曾在台北流行音樂中心開唱，場內座無虛席吸引5000人購票支持，人氣不容小覷。

▲日本最狂高中生Ado降臨北流，嘶吼103分鐘嗨翻5千位歌迷，害羞自曝抵台行程，讓她很開心。（圖／大鴻藝術、環球音樂J-POP、Tomokazu Tazawa）
▲Ado開演唱會時，一樣以「不露臉」為最高原則。（圖／大鴻藝術、環球音樂J-POP、Tomokazu Tazawa）
除了開不露臉演唱會，Ado也決定要在10月舉辦「握手會」，一樣以不露臉為原則，Ado會站在開洞的大箱子內，待粉絲把手伸進去後，她才會伸手握手，此異想天開的模式被笑稱「彷彿恐怖箱」，也吸引許多歌迷表示參與：「太特別了！」、「我真的很好奇她不露臉會怎麼做，好有趣，我要申請參加！」也有人抱持懷疑：「裡面確定不是工讀生耶！」

Ado此次想出與粉絲近距離互動的方式，不僅可以保護露臉風險，還能滿足歌迷需求，她也表示終於能實現一直想做的「義大利真理之口式握手會」，相當期待躲在大箱子與大家見面，更保證不會騙人「一定會在箱子裡」，請大家相信並參與報名。而Ado的握手會將於東京舉行，總計開2場，單日限額500名，共有幸運的1000位歌迷能與Ado肢體接觸。

真理之口為義大利的一處人面大理石像，位於希臘聖母堂門廊的左牆上，從中世紀開始，人們相信如果有人撒謊，將手伸進真理之口中，就會被咬住；真理之口也有和愛情相關的含義。

▲真理之口是義大利的一處人面大理石像，也是Ado此次握手會的原型概念。（圖／AP美聯社）
▲真理之口是義大利的一處人面大理石像，也是Ado此次握手會的原型概念。（圖／AP美聯社）

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