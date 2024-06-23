快訊／前中華男籃總教練張學雷驚傳過世！享壽61歲　閻家驊證實

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閻家驊在臉書表示，「2010年，廣州亞運，學雷率隊參賽，我專程前往加油。因隊中有多位台啤球員，賽後宴請中華選手，情景猶在眼前。剛才魏永泰（學雷助理教）傳來噩耗、昨日走了。SBL期間，場上敵、場下友、賽季後每每聊起籃球，歡樂不已。」
張學雷出身中國，後轉籍新加坡，1996年加入CBA中華職籃幸福豹。球員退休後，張學雷加入裕隆擔任教練，並帶領裕隆拿下1座SBL冠軍。2010年，張學雷出任中華隊廣州亞運總教練。
張學雷身高201公分，主打控球，曾被稱為「中國史上最高控衛」，並參加了1988年漢城奧運，而他三分球很準，又會飛扣，可說是相當全能。
1984年張學雷入選中國國家隊，但未能參加當年的奧運，最後中國隊在奧運拿下第11名，1985年張學雷代表中國出戰亞錦賽獲得第三名。 1987年率領遼寧隊奪得中國全運會亞軍，同年亞錦賽隨國家隊重奪冠軍。
1988年，張學雷率領遼寧隊第一次在全國聯賽奪冠，並隨隊出征當年的漢城奧運會，可惜因傷沒有上場。傷病影響了張學雷的表現，加上當時遼寧隊的人才不斷湧現，他在隊中漸漸成為替補。1992年張學雷移居新加坡，在1993年代表遼寧拿到全運亞軍後加入新加坡國籍，在新加坡聯賽徵戰了5年，除因傷缺席的賽季，四次獲得冠軍。
之後他就來台參加CBA賽事，張學雷外線跟飛扣能力還在，並且多次「轟炸」籃框，他的籃球實力跟長相都讓球迷難忘，加上打球很優雅，被認為是當家球星。
不少球迷聽聞紛紛表示：「時代的眼淚」、「「怎麼會這麼早走… 他年輕時很帥」、「我幸福球迷對他印象深刻，執教裕隆時也是」，而也有球迷十分感慨，「Rip，懷念射手英姿」等留言。
張學雷小檔案：
出生年月日：1963年5月15日（61歲）
身高體重：2.01公尺（6英尺7英寸）、89公斤（196英磅）
學歷：遼寧省體育運動技術學院
經歷:
1992-1996新加坡通准
1996-1999幸福豹
教練生涯：
2005-2008裕隆恐龍助理教練
2008-2014裕隆納智捷總教練
以上資料參考：維基百科