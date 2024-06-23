張學雷曾率裕隆全隊離席！不滿裁判尺度　引發SBL最嚴重罷賽事件

我是廣告 請繼續往下閱讀
2009年4月26日，當時SBL的雙強裕隆、達欣，進行賽季的最後一次交手，比賽結果可能會影響例行賽的龍頭寶座由誰拿下。由於是關鍵戰役，雙方也頻頻發生肢體衝突，先是第二節4分多鐘時，達欣林宜輝遭到陳志忠犯規，但趁機揮肘，因此遭判違反運動道德犯規。
接著，比賽最後一節還剩19.2秒時，裕隆以3分落後，裕隆中鋒曾文鼎進攻內線，遭到達欣的張智鋒拉手犯規，而被干擾的曾文鼎也順勢將手打向張智鋒，結果，張智鋒被判防守犯規，而曾文鼎則是違反體育道德犯規。
率領全隊離場 揚言退出聯賽
就是這一判決，讓裕隆主教練張學雷激動得衝入場內，並脫下西裝外套，率領裕隆全隊球員離場，以罷賽抗議對裁判的不滿。最終，主裁判認定裕隆以0：20輸給達欣，後者也確定成為例行賽龍頭，當時裕隆一度揚言，若不改善現況，可能真的會退出聯賽，堪稱SBL史上最嚴重的罷賽事件之一。
根據媒體報導內容，張學雷受訪時曾表示：「這樣打下去根本沒有意義，我們一年365天辛苦練球，卻總輸在外在因素上。」而達欣當時的教練邱大宗，也在賽後無奈表示：「大家都很想贏球，我能體諒裕隆的心情，早知道會搞成這樣我寧可輸球。」
張學雷小檔案：
出生年月日：1963年5月15日（61歲）
身高體重：2.01公尺（6英尺7英寸）、89公斤（196英磅）
學歷：遼寧省體育運動技術學院
經歷:
1992-1996新加坡通准
1996-1999幸福豹
教練生涯：
2005-2008裕隆恐龍助理教練
2008-2014裕隆納智捷總教練
以上資料參考：維基百科