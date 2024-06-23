張學雷女兒張嫚洳曾是選美冠軍！遺傳到父親 14歲時身高達187公分

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張學雷1963年出生自中國遼寧，身高相當出眾，達201公分，球員生涯曾參與1987年曼谷亞錦賽和1988年漢城奧運，1996年則加入台灣職籃CBA幸福豹隊。張學雷退休之後，則轉往教練職發展，生涯曾任裕隆納智捷籃球隊總教練，2010年並率隊奪下SBL總冠軍，隨後則擔任該年廣州亞運中華男籃總教練。
張學雷女兒張嫚洳外型亮麗 曾獲得選美大賽冠軍
而張學雷的女兒張嫚洳，外型相當亮麗，同時也遺傳到爸爸的身高，14歲時身高就長到了187公分，可說是相當驚人。2003年當時年僅14歲的張嫚洳，就隻身獨闖模特界，並順利捧下新加坡2003年「麗人行」時尚名模選秀女冠軍獎盃。
張學雷過去接受中國記者專訪時，也曾表達對於女兒張嫚洳的高期望，希望她能夠早日成才，他說：「14歲那年她長到187公分，但卻不喜歡打球，夢想是成為名模。當時別人都反對，就我一個人支持她，那時候我還特別帶她去美國，找好萊塢星探看了一下。」
「那時的她只有59公斤，但人家還叫她再減5公斤的體重，感覺風一吹感覺都能把她吹倒，我一看這不行，總不能為了當名模就把小命丟了吧？又趕緊制止她，帶她回來了。後來她則去新加坡讀藝術設計，我就指望著她有一天能夠學有所用，做上自己喜歡的工作就行了。」張學雷當時談到女兒時如此說到。
至於前台啤主帥閻家驊，稍早也在個人社群上發文，表達對於張學雷過世的不捨，他寫下：「他是中國國家隊名將，200公分以上的射手前鋒，CBA時代來台以球員身分加入幸福隊後執教於裕隆隊，直到今日在台過世，對台灣籃球界也多有貢獻。又少了位籃好友，學雷一路好走，懷念。」