大谷翔平又開轟！近7戰個人狂敲6轟手感超火燙　道奇7：2宰天使

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今日道奇推派王牌投手Tyler Glasnow先發，至於天使則推派Zach Plesac迎戰。日籍球星大谷翔平此戰首打席敲出右外野平飛球出局，3局下道奇率先發動攻勢，Gavin Lux率先開砲，接著大谷在一壘有人時，鎖定天使Zach Plesac的84.9英哩滑球，一棒扛出右中外野大牆，這是一發兩分砲，個人本季第23轟出爐，持續位居國聯最多轟，該局道奇再靠著Andy Pages適時二壘安打，道奇單局灌進4分。
4局上天使1出局攻佔二、三壘，Willie Calhoun 敲出內野滾地球，帶有一分打點，也是天使此戰第1分。4局下道奇攻勢再起，大谷在1出局一、二壘有人情況下，選到四壞保送，形成滿壘，下一棒Will Smith又獲得保送擠回1分，強打Freddie Freeman隨後追加高飛犧牲打，道奇4局打完取得6：1領先，5局下再靠著Gavin Lux的安打添得第7分，7局上儘管天使Logan O'Hoppe敲出本季第10轟，但已於事無補，終場道奇就以5分差擊敗天使。
Glasnow續上演好投 收下本季第8勝
道奇先發投手Tyler Glasnow此戰繼續上演好投，總計主投7局，僅被敲出2支安打，包含Logan O'Hoppe的全壘打，失掉2分，1分為責失分，狂飆10次三振，沒有投出四壞保送，賽後順利收下本季第8勝。
至於日籍球星大谷翔平，此役4打數敲出1安打，這支安打就是3局上所敲出的全壘打，並貢獻2分打點、選到1保送，賽後打擊率略降為0.321，攻擊指數則為1.030。大谷目前已經連續第7場比賽有打點進帳，寫下個人大聯盟生涯新高，此外大谷已連續7場比賽至少貢獻1打點、1得分，也正式追平道奇隊史1978年Reggie Smith以來的紀錄。