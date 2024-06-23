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神準心理測驗！直覺選一張圖　看懂2024你的「致富財運」從哪裡來

▲2024夏至剛過，時序即將進入下半年，透過圖像心理測驗，看懂你的致富密碼。請先深呼吸，直覺選一張最吸引你的圖，讓土地公公告訴你「你的財運從哪裡來？」（圖／黑眼包LINE@blackeyebow提供）
▲2024夏至剛過，時序即將進入下半年，透過圖像心理測驗，看懂你的致富密碼。請先深呼吸，直覺選一張最吸引你的圖，讓土地公公告訴你「你的財運從哪裡來？」（圖／黑眼包LINE@blackeyebow提供）

記者蕭涵云/綜合報導

2024夏至剛過，時序即將進入下半年，透過圖像心理測驗，看懂你的致富密碼是廣結善緣的人氣、實力派生財，還是消災解厄型的發財、或是心想事成的強運派。請先深呼吸，直覺選一張最吸引你的圖，讓土地公公告訴你「你的財運從哪裡來？」

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即將展開2024下半年，過完夏至迎接7月，人氣圖文插畫家黑眼包（LINE ID : @blackeyebow)，繼「2024招財運神準心理測驗」獲得廣大迴響，再度推出聚旺好運生財富的良方。請先深呼吸，直覺選一張最吸引你的圖，讓土地公公告訴你「你的財運從哪裡來？」

▲請先深呼吸，直覺選一張最吸引你的圖，讓土地公公告訴你「你的財運從哪裡來？」（圖／黑眼包LINE@blackeyebow提供）
▲請先深呼吸，直覺選一張最吸引你的圖，讓土地公公告訴你「你的財運從哪裡來？」（圖／黑眼包LINE@blackeyebow提供）
1、花生：土地公廟的人氣貢品
「人氣就是你的致富密碼！」
哪裡有人氣，請你就往哪裡去。廣結善緣，創造良好的人際關係，一方面還可以磨練你的硬脾氣。你適合在群眾裡找尋機會，人氣旺，財旺！

2、麻糬：帶麻糬永遠不會出錯
「消災解厄型的發財法！」
服務他人、無私地奉獻，只要出發點是良善與利他的，便能為你創造出善循環，豐盛之流會自然地流向你。請在做每件事情之前，都問問自己：「我感覺如何？我感覺好嗎？」

3、桃子：大日子就會有壽桃出現
「家旺財旺的生財之道！」
家庭的和諧在根本上影響著你，家人間的凝聚力是你的重要課題，就像一棵樹木的根系必須扎入土地，才能穩定且有力量地往上發展。心安穩了、踏實了，才有能力接收任何物質與非物質的豐盛。

4、發粿：節日必須特別用心準備
「實力派生財法！」
研究專業知識，積極向外擴展，專業能力就是你的最佳武器。你很可能擁有特別的技能，只要深入其中，感到全心投入，那麼便沒有什麼能阻檔你獲得成功，你只關心眼前令你眼神閃閃發亮的事物，就算不關心財富，財富自己就會來找你。

5、茶：不是必須但也可以
「老實型的生財法！」
你需要一步一腳印，慢慢累積，別想一步登天，也別老是做白日夢，夢可以做，但也得行動起來啊你。耐心和行動力就屬你的大魔王，如果可以克服這兩件事，那麼，也沒有別的事可以難倒你，請好好建立基礎吧。

6、紅圓：把土地公公請回去
「心想事成的類型！」
安定自己，加強自信心，不讓他人的三言兩語來影響自己，心情開朗，運氣自然開展，你需要讓自己更強大更穩定，注意每一個挑戰都能帶你往前邁進，只要你有足夠強大的自信心，一切都會為你準備好的。


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