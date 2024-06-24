Buffet推德國美食！豬腳、烤雞、炸豬排吃到飽 網推一招890元吃到

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說起德式美食，首推「德式烤豬腳佐圈腸」、「巴伐利亞烤雞」、「維也納炸豬排」及「匈牙利燉牛肉」等，「德式烤豬腳佐圈腸」可謂經典中的經典，一道料理便能嘗到三種德國國民美食，圈腸使用了德國白腸，煎至上色帶有香氣，而德國豬腳運用杜松子、月桂葉等多種香料小火慢滷，滷至入味後再以高溫烘烤至表面酥脆，是不容錯過的異國風味。「巴伐利亞烤雞」則有別於一般的全雞，選擇了方便食用的雞腿部位，將雞腿加入數十種香料醃製調味一天，經低溫烤20分鐘，表層均勻受熱，外皮香脆且有光澤感，光看了就令人食指大動。
「維也納炸豬排」及「匈牙利燉牛肉」為奧地利及匈牙利的德語區傳統美食，亦在東德地區廣為流傳。「維也納炸豬排」以簡單調味的豬排裹上特製的酥炸粉料，高溫油炸後呈現金黃酥脆，佐以酸甜清爽的櫻桃醬。「匈牙利燉牛肉」則依循東德傳統的料理手法，加入紅酒、紅椒粉等香料，燉煮兩個小時，牛肋條經燉煮後，肉汁豐腴，香氣十足。
另有「培根酸奶烤洋芋」，選用進口馬鈴薯，質地較為細緻，經過高溫烘烤至金黃色，撒上焦香酥脆的培根，最後配上清爽解膩的酸奶醬，外層酥香中心濕潤綿密，是道純粹卻又經典的料理。主食類還有「松露野菇手指麵」，手指麵是德國南部常見的主食之一，主要食材為馬鈴薯、麵粉及奶油，由主廚純手工擀製，搓揉成麵糰後，再塑形成手指狀，汆燙水煮過後，與野菇一同翻炒至焦黃，最後加入松露醬，香氣滿盈。
Sunny Buffet為饕客們準備了三道傳統的德式甜點，像是選用夸克起士特製的「德式起士蛋糕」，夸克起士為德國極具代表性的起司之一，脂肪較低口感微酸，使得起士蛋糕濃郁香醇帶點酸；還有風靡多國的「林茲塔」，起源於奧地利的林茲市，後來流傳至德國，塔皮以手工搓揉，均勻混合麵粉及堅果，內餡淋上清新酸甜的覆盆子醬，表層再使用薄麵皮製作格狀的花紋，經過烤製後香氣撲鼻，富有層次口感，最後是「德式酥菠蘿蛋糕」，使用三大經典原料「奶油、麵粉、糖」，攪和成麵糰後，進行隔夜發酵，烘烤過後，頂部呈現不規則狀的酥菠蘿，奶香可口，滋味迷人。
茹曦酒店Sunny Buffet位於交通便利之處，鄰近捷運小巨蛋站，用餐空間挑高16層，環境寬敞舒適，上個月時也曾於網路上受到不少討論，有名網友在臉書社團「台灣大胃王吃到飽Buffet美食」貼文指出「大家都很喜歡去吃旭集、饗饗、欣葉這些名店，但我自己更喜歡的是茹曦酒店Sunny buffet，這間的食材新鮮好吃，煎牛排、手工披薩跟烤鴨都很不錯，甜點區更是令人驚艷。」網友還教授選擇壽星優惠的時候去，享半價或免費的優惠。
原來當月壽星去用餐時，2人同行，壽星1人半價；4人同行，壽星1人免費，因此午餐原價1,080元+10%，若兩人中有壽星一同去用餐，午餐一共花費1780元，平均一人只要890元，以現今許多超過1500元的buffet價碼來看，890元CP值非常高。
另外，台北文華東方酒店「文華Café」 的自助餐食向來深受饕客喜愛，尤其假日時段總是一位難求，文華Café週一至週四「平日午間饗．吃．吧」即日起推出全新季節單點主餐，包含嫩煎澎湖野生長尾濱鯛、櫻桃鴨腿捲、炙烤紐西蘭帶骨小羔羊與爐烤澳洲 M5法蘭克和牛排等。週五至週日「週末午間鮮．吃．吧」也將於6月28日起推出新主餐，包含北海道干貝甜菜起士燉飯、澎湖馬頭魚立鱗燒、爐烤日本 A5和牛沙朗等。
顧客可任選上述一道主餐，「平日午間饗．吃．吧」可享自助式的活力健康沙拉吧與開胃冷肉盤，每位1,580元+10%起，而「週末 鮮．吃．吧」無限享用海鮮餐檯上的當令海鮮，每位2,580元+10%起。