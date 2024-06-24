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受惠AI挹注半導體出貨動能！　5月機械器具批發業年增30%

▲經濟部統計處公布5月批發、零售及餐飲業營業額統計，批發業營業額月增1.4%，其中受惠AI、高效能運算等新興應用持續拓展，挹注出貨動能，使機械器具批發年增30.2%。（圖／記者陳明中攝，2024.03.22）
▲經濟部統計處公布5月批發、零售及餐飲業營業額統計，批發業營業額月增1.4%，其中受惠AI、高效能運算等新興應用持續拓展，挹注出貨動能，使機械器具批發年增30.2%。（圖／記者陳明中攝，2024.03.22）

記者魏妤庭／台北報導

經濟部統計處今（24）日發布5月批發、零售及餐飲業營業額統計，其中，批發業營業額為1.759兆元、月增1.4%、年增12.6%，主要受惠AI、高效能運算等新興應用持續拓展，挹注出貨動能，機械器具批發年增30.2%最多。

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經濟部統計處發布5月批發、零售及餐飲業營業額統計，5月批發業營業額為1.759兆元，較上月增加1.4%，與去年同月相比增加12.6%，其中又以機械器具批發業受惠人工智慧、高效能運算等新興科技應用蓬勃發展，挹注相關晶片、記憶體及半導體測試設備出貨動能、年增30.2%。

其他如布疋及服飾品批發業因品牌通路及歐美市場拉貨力道增強，帶動布疋及鞋類銷售成長，年增18.5%。化學材料批發業因工業用化學原料價格回穩，加上下游庫存回補力道增溫，去年同月基期偏低，年增10.1%。惟建材批發業年減2.8%，主因為產業景氣回升步調緩慢，客戶拉貨力道謹慎所致。

5月零售業營業額年增2.4%，其中汽機車零售業受惠新車上市拉升銷售動能，年增6.9%。因為促銷或是母親節檔期消費需求等，布疋及服飾品零售業年增4.7%、電子購物及郵購業年增1.2%。但因柴油價格下跌，導致燃料零售年減2.2%。

5月餐飲業營業額894億元，較上月增加6.2%，與去年同月相比年增4.1%，餐館受惠母親節帶來聚餐商機，加上新品牌展店挹注，年增2.9%。飲料店因持續開發新品，搭配節慶促銷，年增5.1%。外燴及團膳承包業因航餐需求擴增，機關團體餐食訂單增加，年增19.3%。

若綜合1到5月來看，批發業營業額5.1807兆元、年增10.1%。零售業1.9719兆元、年增3.1%，創下歷年同期新高紀錄。餐飲業4290億元、年增4.8%，創歷年同期新高。

展望6月份，經濟部統計處表示，批發業隨AI應用商機活絡，加上庫存水位逐漸回復正常，產業需求緩步浮現，預估營業額續呈正成長。零售業及餐飲業適逢端午連假、年中慶、畢業計等採買及聚餐商機，加上車市優惠促銷買氣持續，皆有助於營業額成長，預估年增率續呈增勢。

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