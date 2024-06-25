台灣人「1習性」上半年快銷案激增近2成！房價卻走跌　專家示警了

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數字科技(5287)旗下591新建案分析，台灣人很愛「好康道相報」，包含像Costco、日式藥妝店甚至到近期的ETF都曾發生一窩蜂搶買，如今這種現象也在房市複製貼上，尤其隨著新青安房貸上路、股市創高等題材帶動下，市場買氣如乾柴烈火般一觸即發，部分民眾擔心手腳太慢搶不到，更屢次傳出「排隊搶房」、「板凳卡位」等奇景，也是促成今年快銷案持續衝高的主因之一。
以台北市來看，由於房價基期本來就高，且上半年缺乏指標案，動能弱化也讓價格走跌。不過快銷案數量卻是明顯增加，區域主要集中在文山、萬華、大同及北投等區，成交單價平均大約9字頭，較其他蛋黃區更為吃香，顯示在北市寸土寸金的特性下，想完銷仍是要靠價格戰取勝。
反觀新北市這幾年雖然受到北市客群外移，除了案量充沛，買氣同樣遍地開花，不過由於新案多集中於重劃區，戶數量體都有一定規模，去化需要一定時間，因此快銷案僅有15筆，表現並非特別突出。而其中較具代表性的位在新莊副都心重劃區的「國泰·旭」，雖然開價8字頭創當地新高，但90多戶仍在短短幾個月被一掃而空，其主因就是建商品牌加持，買方認同度高，加上周邊綠地、學校等題材，自然能締造佳績。
而桃園今年快銷案大多都屬量體有限的中小型個案，除了基期較低的楊梅、觀音等地，在龜山區A7重劃區內也有不少個案在短期內順利完銷，像是「頤昌筑岳」由於產品規劃2、3房等主力房型，加上總價帶符合市場接受度，仍能在兩個多月內售鑿，目前該案實價登錄也有逾百筆交易揭露，可說夯到不行。
新竹去年上半年雖然房價雖然年減5%，每坪小跌至43萬，不過快銷案22筆卻高居全台之冠，最主要關鍵為近年新竹市東區、竹北等地房價飆升，讓不少自住客寧願到較遠的香山或新豐、湖口等蛋白區置產，以面積較大的華廈、電梯公寓或透天產品來取代市區大樓。
台中市去年受房市過熱且利多出盡，整體熱度平平，反觀今年則挾著股市大漲的資金行情，加上新青安等利多，買氣一路從「蛋黃熟到蛋殼」，帶動快銷案一口氣衝到20筆，年成長更是狠甩各縣市。而檢視區域，除了少量在北屯及南屯等蛋黃區外，其餘多數集中在梧棲、沙鹿及龍井等蛋白區。
至於台南、高雄兩地，持續在科技題材加持下價量俱揚，除了房價平均仍有5%年漲幅外，快銷案數量亦是大幅增加。以高雄來看，這次完銷多為小量體個案，區域上均以話題性十足的仁武、楠梓及橋頭等北高雄地區居多，也透露出當前南二都的買氣密碼。
然而591新建案也提醒，雖然目前房市熱絡，但從政府日前頻頻放話並強化對新青安審查力道，且央行已祭出第六波房市管制、限縮第二戶貸款等作為來看，「老大哥」顯然已有所準備，市場後續恐有不少變數，提醒民眾最好謹慎評估。