新青安貸到滿！平均多扛200萬房貸 專家估6月累計破6.3萬人買房
新青安不僅催化首購買盤，貸款族揹負的房貸金額也直線上升！根據財政部最新統計，今年5月新青安的貸款熱度再創新高，單月撥貸戶數高達8273戶，對照去年7月新青安上路前的1311戶，戶數暴增逾5倍，單月撥貸總金額也激增將近8倍！平均每戶撥貸金額亦逐月提升，5月已來到768.8萬元，足足較上路前的553.1萬元，增加了215.7萬元，成長金額比新青安提高的200萬元額度還多。
記者徐銘穗/綜合報導
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，新青安平均每戶核貸金額較舊青安大增，主要包括四大因素。第一，「貸款額度提高」，新青安貸款上限為1000萬元，較舊青安多200萬元，購屋族普遍提高預算，以便增加購屋選擇；第二，「年期長月繳低」，若以舊青安貸款800萬30年期，和新青安1000萬貸款40年期，月繳金額均在2.8~2.9萬，等於加量不加價，用足額度、資金運用更加寬裕。
第三，「近期房價上漲」，房價受通膨、工料漲價等因素逐年上漲，民眾申貸購屋的金額也逐年拉高。第四，「首購偏愛新屋」，由於行庫放貸通常有「屋齡+年期」小於一定年限的內規，因此為爭取長年期貸款，首購族偏向購買低屋齡的物件，申貸金額也較中古屋更高。
新青安額度仍具成長空間 精進管理成降溫關鍵
台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，新青安上路至今，平均每月的撥貸戶數超過5500戶，據此推估，到了今年6月底，新青安撥貸總戶數可望逾6.3萬戶，政策反應相當熱絡，且目前新青安每戶平均撥貸額度還不到800萬元，以申貸額度上限1000萬元來看，後續仍具成長空間。
不過近期官方已針對新青安提出檢討精進方案，除了要求新申貸戶加簽自住切結書外，也會強化貸前徵審，並針對所有申貸戶加強貸後管理，違反自住規範者，將面臨取消優惠利率、縮短年期、降低成數等衝擊，藉以防範「人頭戶」及「假自住真出租」，若精進管理能徹底落實，新青安的成長趨勢有機會緩步降溫，但市面上的租賃供給，可能因屋主回歸自住而減少，後續的租金走勢值得進一步留意。