6成民眾看漲房價創新高！這2縣市最有感　過半認「這時」買房最好

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永慶房屋業管部協理陳賜傑指出，全球經濟持續復甦，台灣景氣也亮出黃紅燈，加上台股持續刷新歷史新高，消費信心穩定回升，同時在通膨仍無顯著下降的情況下，讓消費者更加深房價上漲預期，消費者看漲房價比例較上季又持續增加。
至於消費者對於2024年第三季國內經濟表現的看法？調查結果顯示，54%消費者認為國內經濟景氣與第二季持平，變化不大，但有27%消費者看好第三季景氣，顯示消費者對經濟景氣看法漸趨「審慎樂觀」。
陳賜傑說明，各國際預測機構紛紛上調2024年全球經濟成長率，而在全球商品需求逐步提升下，台灣出口加溫、內需穩定，讓消費者樂觀看待2024年第三季國內景氣。
新竹縣市、高雄對房價上漲最有感 逾四成認為漲幅10%以上
本次調查也針對消費者想購屋的地區做房價看法的調查。陳賜傑說明，根據調查結果顯示，全台79%消費者認為過去一年房價已上漲超過5%，消費者普遍對於房價上漲的感受深刻。若觀察七大都會區對過去一年想購屋區域的房價看法，新竹縣市、高雄認為房價上漲10%以上占比逾四成，對房價上漲感受最強烈。
50%消費者認為是未來1年 52%認為未來半年是最佳售屋時機
消費者認為何時是最佳購屋時機呢？陳賜傑指出，根據本次調查結果顯示，發現50%消費者認為未來一年會是購屋好時機，顯示在經濟逐步復甦、通膨仍高的狀況下，加上新青安優惠貸款拉抬買氣，房價易漲難跌，讓消費者普遍認為未來一年即是進場購屋的最佳時機。
而屋主的售屋意願也有持續上升的情況，陳賜傑補充，根據調查結果顯示，52%消費者認為未來半年是最佳售屋時機，並創下近9季以來新高，顯示屋主著眼於目前市場買氣正旺，房價要再像過去一樣飆漲的機會不大，加上政府對於房市管制的措施仍會滾動式檢討調整，未來房市走向仍有變數的情況下，認為未來半年就是最佳售屋時機。
新青安上路近1年 53%消費者認會加速購屋決定
「新青年安心成家方案」優惠貸款上路已達10個月，政策目的希望讓青年買房不再是遙不可及的夢想，從提高貸款額度、利息補貼加碼、延長貸款年限及寬限期四個面向著手，減輕民眾購屋負擔。陳賜傑說明，根據調查結果，53%消費者表達會因新青安優惠貸款上路而加快購屋決定，顯示這項政策對於有購屋意願的首購族群而言，具有相當的吸引力。
陳賜傑進一步說明，從七大都會區來看，認為新青安會加快購屋的比例均逾五成，而高雄最有感，比例達64%，而購屋總價相對較高的台北也較上季提升6個百分點至52%，顯示因房價高漲，使用新青安貸款的比例有所提升。