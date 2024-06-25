名家論壇》徐佳馨／解決新青安，就能解決高房價？

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而這也並非空穴來風，根據央行最新統計，5月五大公銀(台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀)新承作房貸金額，增加1,162.35億元，創3年以來單月新高，比4月多出近207億元，另根據財政部提供統計數字顯示，新青安自去年(112) 8月1日實施至今年(113)4月，5家公股銀行(台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀)撥貸金額占央行5大銀行(同為上開銀行)新承做購屋放款金額之比率為36.15%，比例近4成，可見民眾對新青安政策反應熱烈。市場上確實有購屋人為此提前購屋規劃，甚至還有民眾用父母、子女的名義購屋轉租，或是買入後等寬限期一過就要轉手，不僅有違當初政策美意、浪費社會資源，同時還替房市埋下更多不確定因子，這些應該是當初規畫者沒料到的狀況。因應這些亂象 ，日前八大行庫共商如何補破網，不過，既然頭都洗了，現在要補也不是沒辦法，除採取切結書之外，亦同時搭配勾稽買方用途等，另外，或有幾點可以做為日後相關優惠房貸的思考。
首先，優惠房貸應設排富門檻。優惠房貸雖有一千萬額度，卻不乏開名車、購置數千萬總價房屋的民眾申請，縱然新青安沒有總金額上限，「能省則省」亦是人性，浪費社會資源卻也是不爭的事實。除排富條款外，總價限制或許也是更能避免莫名浪費的一個方法。
其次，優惠房貸可親民卻應審慎。因應目前房市現況，對於有需要購屋的民眾而言，沒有年齡上限，總價提高是大勢所趨，但如今成為有心民眾套利的工具。
最後，提醒往後無論是執政黨或是在野黨，都別因為選舉，在市場多頭時大手大腳大開優惠補貼支票。若大家還記憶猶新，新青安的時間點說是因應選舉的大紅包也不為過，如今苦果全民承擔，想來當初規畫者亦始料未及。
總之，房貸行之有年，新青安優惠房貸不是特例，財政部和內政部的青年安心成家等補貼亦都是例行性優惠，這些政策在過去也是幫助許多準購屋人下定決心，順利晉身有殼一族。如今已經不若以往，在房市炒風難斷下，解決新青安並不等於解決高房價，健全房市不只有幫民眾解決購屋問題，在可見的未來，如何讓資金有去處，民眾居住問題能解決，才是根本之道。
畢竟，只拿走提油救火的油，沒有想怎麼滅火，火燒不停也是剛好而已。
●作者：徐佳馨／住商不動產企研室經理
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