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名家論壇》徐佳馨／解決新青安，就能解決高房價？

▲台灣房價屢創新高，無論預售和成屋市場，不僅火熱，還亂象叢生，近期輿論歸咎於政府推出「新青安房貸」，讓原本應該在2023年下半年進入急凍期的台灣房市注入活水，掀起許多討論。（圖／記者徐銘穗攝）
▲台灣房價屢創新高，無論預售和成屋市場，不僅火熱，還亂象叢生，近期輿論歸咎於政府推出「新青安房貸」，讓原本應該在2023年下半年進入急凍期的台灣房市注入活水，掀起許多討論。（圖／記者徐銘穗攝）

文/徐佳馨

台灣房價屢創新高，無論預售和成屋市場，不僅火熱，還亂象叢生，近期輿論歸咎於政府推出「新青安房貸」，讓原本應該在2023年下半年進入急凍期的台灣房市注入活水，掀起許多討論。

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相較於舊青安貸款，新青安房貸不同的地方在於貸款額度從最高800萬提高至1000萬，貸款年限則從最長30年、寬限期3年，提高至40年、寬限期5年，等於放大購屋人槓桿，同時因為利率低(按照目前為1.775%)，讓有心人嗅到有利可圖的氣息。

而這也並非空穴來風，根據央行最新統計，5月五大公銀(台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀)新承作房貸金額，增加1,162.35億元，創3年以來單月新高，比4月多出近207億元，另根據財政部提供統計數字顯示，新青安自去年(112) 8月1日實施至今年(113)4月，5家公股銀行(台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀)撥貸金額占央行5大銀行(同為上開銀行)新承做購屋放款金額之比率為36.15%，比例近4成，可見民眾對新青安政策反應熱烈。市場上確實有購屋人為此提前購屋規劃，甚至還有民眾用父母、子女的名義購屋轉租，或是買入後等寬限期一過就要轉手，不僅有違當初政策美意、浪費社會資源，同時還替房市埋下更多不確定因子，這些應該是當初規畫者沒料到的狀況。因應這些亂象 ，日前八大行庫共商如何補破網，不過，既然頭都洗了，現在要補也不是沒辦法，除採取切結書之外，亦同時搭配勾稽買方用途等，另外，或有幾點可以做為日後相關優惠房貸的思考。

首先，優惠房貸應設排富門檻。優惠房貸雖有一千萬額度，卻不乏開名車、購置數千萬總價房屋的民眾申請，縱然新青安沒有總金額上限，「能省則省」亦是人性，浪費社會資源卻也是不爭的事實。除排富條款外，總價限制或許也是更能避免莫名浪費的一個方法。

其次，優惠房貸可親民卻應審慎。因應目前房市現況，對於有需要購屋的民眾而言，沒有年齡上限，總價提高是大勢所趨，但如今成為有心民眾套利的工具。

最後，提醒往後無論是執政黨或是在野黨，都別因為選舉，在市場多頭時大手大腳大開優惠補貼支票。若大家還記憶猶新，新青安的時間點說是因應選舉的大紅包也不為過，如今苦果全民承擔，想來當初規畫者亦始料未及。

總之，房貸行之有年，新青安優惠房貸不是特例，財政部和內政部的青年安心成家等補貼亦都是例行性優惠，這些政策在過去也是幫助許多準購屋人下定決心，順利晉身有殼一族。如今已經不若以往，在房市炒風難斷下，解決新青安並不等於解決高房價，健全房市不只有幫民眾解決購屋問題，在可見的未來，如何讓資金有去處，民眾居住問題能解決，才是根本之道。

畢竟，只拿走提油救火的油，沒有想怎麼滅火，火燒不停也是剛好而已。




●作者：徐佳馨／住商不動產企研室經理

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