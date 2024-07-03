三度傳出有孕？李燕怒剷11K闢謠 靠一方法成功回歸4字頭
八點檔女神李燕，和老公陳茂榮結婚後幸福肥，時常被捕捉到臃腫體態，疑似有孕消息更三度躍上媒體版面。對此，她大動作在社群公開甩肉歷程影片，證明自己恢復纖細線條，與之前肉肉模樣差很大！網友驚呼：「原來真的不是懷孕？！」「之前也太腫了吧！」面對網友的反應，她笑著說：「我真的沒懷孕好嗎？！是婚後真的太幸福，天天和老公半夜吃鹹酥雞、炸雞，才讓身材像吹氣球一樣膨脹。」李燕表示自己胖到很沒自信，也懶得運動，幸好後來閨蜜李亮瑾揪她一起減，才順利消下來。李燕俏皮說：「拜託，現在我老公一直說我太瘦了，聽了真的很爽耶！」
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李燕也分享成功減肉的心境，她表示：「我覺得纖細的女生真的看起來比較減齡，自己膨風的時候真的超像大嬸！不僅臉變圓、背變厚，就算刻意想要用衣服去遮掩，也會整個人很大隻，真的很顯老耶！」她也開心表示，以前擠不進去的S號衣服，現在通通穿得下了！
至於到底如何成功鏟肉？李燕不藏私分享：「我就是平常正常飲食，週末會吃讓自己快樂的食物，像是炸雞漢堡等炸物跟精緻澱粉食物。李燕分享自己甩肉最大的關鍵就是靠著「曲易」全系列新品，堅持每天三步驟，才成功減下來。她早上會搭配兩顆『爆塑血橙』提升代謝，若那天有運動則會搭配吃，讓運動加倍爆汗！晚餐後吃『極塑魔鬼ＤＸ』，瓦解整天吃下的油膩，順暢清囤積！睡前則吃『夜塑妖精DX』，幫助身體在睡覺時持續燃燒、增加卡路里的消耗。保持習慣後，自然而然就消下來了，她開心說：「可以和閨蜜一起變瘦的感覺真好！」
回歸少女體態的李燕，就連家人也都誇讚不已，稱她減超多，腰是腰、腿是腿，就是完美的S線，回到最佳狀態了！李燕也很喜歡自己現在的狀況，甚至喊話：「之後一定會找時間穿火辣辣的泳衣拍照！」，她還表示消一圈後連肌膚狀況都變好了，對於整個人回春感到超開心！