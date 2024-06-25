新青安夯！2024全年交易量上看36萬棟　「價量齊揚」挑戰11年新高

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葉凌棋指出，根據預售屋實價登錄資料統計，今年1-4月預售屋交易件數與總銷金額，與去年同期相比，全台交易件數年增82.1%，總銷金額大增97.8%，預售屋買氣大爆發，件數、總銷雙創歷史新高。
觀察七大都會區預售交易市況，新竹縣市、台中、高雄交易件數與總銷金額均成長一倍以上，其中，高雄件數年增143.2%、總銷金額年增178.3%最為驚人。
在成屋委售部分，台北、新北、桃園及新竹縣市今年Q2委售量都下修超過24%，以新北市下滑29.8%最多、桃園下修29.4%次之、新竹縣市跌29.2%居第三，台北市則是下修24.8%。葉凌棋直言，真正價格上揚是從去年第4季起跑，受新青安影響，「供給量下降、成交量上揚，市場需求強於供給，價格必然上升」。
葉凌棋指出，以五大行庫新增房貸來觀察，新青安房貸金額占整體房貸比重從2023年8月的19.1%一路攀升，至今年5月占比已達40.6%，是新青安上路以來新高。根據財政部統計資料顯示，新青安自去年8月上路至今年5月累計撥貸5萬7980件、撥貸金額達4281.3億元。2023年8月撥貸件數與建物買賣移轉棟數占比僅9.8%，占比逐月提升，預估2024年5月占比約23.7%，締造新高紀錄。
2024交易量估34.8至36.0萬棟間 挑戰11年新高
至於2024年房市預估，葉凌棋說明，全球經濟景氣穩定復甦，市場資金氾濫，加上通膨預期強烈，及新青安促動購屋買氣，積極進場，房市交易熱絡，2024年整體房市「量增」格局確立，房價部分至少在今下半年是呈現上揚趨勢。
葉凌棋指出，觀察上半年表現判斷，若下半年經濟局勢穩定且沒有房市政策推出的狀況下，預估2024年房市交易量約34.8至36.0萬棟之間，與去年同期相比成長13%至17%，有望挑戰近11年新高紀錄。