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新青安夯！2024全年交易量上看36萬棟　「價量齊揚」挑戰11年新高

▲永慶房產集團業務總經理葉凌棋今（25）指出，在新青安助攻下，2024全年交易量預估在34.8萬棟至36萬棟之間。（圖／記者徐銘穗攝）
▲永慶房產集團業務總經理葉凌棋今（25）指出，在新青安助攻下，2024全年交易量預估在34.8萬棟至36萬棟之間。（圖／記者徐銘穗攝）

記者徐銘穗/綜合報導

永慶房產集團今（25）舉行2024第3季房產趨勢前瞻記者會，永慶房產集團業務總經理葉凌棋揭露，以五大行庫新增房貸來觀察，新青安房貸金額占整體房貸比重從2023年8月的19.1%一路攀升，至今年5月占比已達40.6%，是新青安上路以來新高。葉凌棋分析，新青安加上市場資金氾濫等4因素讓房市買氣續旺，2024全年交易量估在34.8萬棟至36萬棟之間。

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前4月預售屋買氣大爆發　件數、總銷雙創歷史新高

葉凌棋指出，根據預售屋實價登錄資料統計，今年1-4月預售屋交易件數與總銷金額，與去年同期相比，全台交易件數年增82.1%，總銷金額大增97.8%，預售屋買氣大爆發，件數、總銷雙創歷史新高。

▲全台與七都預售屋交易價量變化，以新竹縣市、台中及高雄表現最為亮眼。（圖／永慶房產集團提供）
▲全台與七都預售屋交易價量變化，以新竹縣市、台中及高雄表現最為亮眼。（圖／永慶房產集團提供）
觀察七大都會區預售交易市況，新竹縣市、台中、高雄交易件數與總銷金額均成長一倍以上，其中，高雄件數年增143.2%、總銷金額年增178.3%最為驚人。

在成屋委售部分，台北、新北、桃園及新竹縣市今年Q2委售量都下修超過24%，以新北市下滑29.8%最多、桃園下修29.4%次之、新竹縣市跌29.2%居第三，台北市則是下修24.8%。葉凌棋直言，真正價格上揚是從去年第4季起跑，受新青安影響，「供給量下降、成交量上揚，市場需求強於供給，價格必然上升」。

葉凌棋指出，以五大行庫新增房貸來觀察，新青安房貸金額占整體房貸比重從2023年8月的19.1%一路攀升，至今年5月占比已達40.6%，是新青安上路以來新高。根據財政部統計資料顯示，新青安自去年8月上路至今年5月累計撥貸5萬7980件、撥貸金額達4281.3億元。2023年8月撥貸件數與建物買賣移轉棟數占比僅9.8%，占比逐月提升，預估2024年5月占比約23.7%，締造新高紀錄。

▲新青安優惠貸款撥貸件數、金額創新高。（圖／永慶房產集團提供）
▲新青安優惠貸款撥貸件數、金額創新高。（圖／永慶房產集團提供）
2024交易量估34.8至36.0萬棟間　挑戰11年新高

至於2024年房市預估，葉凌棋說明，全球經濟景氣穩定復甦，市場資金氾濫，加上通膨預期強烈，及新青安促動購屋買氣，積極進場，房市交易熱絡，2024年整體房市「量增」格局確立，房價部分至少在今下半年是呈現上揚趨勢。

葉凌棋指出，觀察上半年表現判斷，若下半年經濟局勢穩定且沒有房市政策推出的狀況下，預估2024年房市交易量約34.8至36.0萬棟之間，與去年同期相比成長13%至17%，有望挑戰近11年新高紀錄。

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