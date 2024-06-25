特企／2024杏輝宜蘭馬拉松記者會　健康奔跑享蘭陽美景

林姿妙縣長表示，宜蘭縣政府與杏輝醫藥集團共同舉辦的「杏輝宜蘭馬拉松」至今邁入第三屆，由宜蘭縣體育會承辦，本次新增中華民國路跑協會為協辦單位，大會精心籌劃了本次活動，向全臺宣揚健康生活方式，這次也特別設立國高中職學生的競賽項目，期望打造更完善的高品質賽事，除了確保參賽者的安全和舒適外，更積極推動更多人追求健康生活，享受到運動帶來的快樂與健康。今年持續投入更多資源及人力，給予跑友賓至如歸的參賽體驗，今天攜手杏輝醫藥集團李志文董事長舉辦報名活動記者會，向跑友推薦11月16日舉辦的2024杏輝宜蘭馬拉松，歡迎大家來宜蘭做客，讓跑友們欣賞本縣的宜人風景，並邀請全國各醫事人員或團體共同推動健康的目標，為本縣帶來更多的活力與動力 讓更多人能夠挑戰自我，追求極限，跑出宜蘭好健康、好生活。
本次大會特別與知名運動品牌美津濃合作，推出本次賽事專屬賽衣，只要報名就賺回報名費，另再推出前1000位報名早鳥的跑友，可獲得在地知名店家-奕順軒的YQ餅。本次賽事所設置的補給站，持續推出許多在地特色美味補給及完賽美食，讓宜蘭特色小吃-魚丸、粉肝、糕渣、一串心、米粉羹、貓耳朵湯呈現在跑友面前，以確保參賽者能夠保持良好的體力和狀態，賽事結束後，每位參賽者將獲得精美的完賽禮品，還有加碼好禮持續募集中。另外杏輝醫藥集團已同意未來繼續與縣政府簽訂「杏輝宜蘭馬拉松」活動五年合作方案，每年將贊助300萬元，另外每年提供活動相關附帶週邊費用100萬元，贊助總金額超過二千萬元以上。
賽事詳情公佈請持續關注官方網站和社交媒體平台，希望熱愛路跑運動的全國民眾、醫事人員及宜蘭鄉親一起踴躍參與，帶動運動普及化、樂趣化及終身化，一起健康運動、樂活蘭陽！期待與跑友一同在2024杏輝宜蘭馬拉松的現場，在賽道上迎接蘭陽溪的日出，在搖曳芒花的陪伴下，遠眺龜山島，並將徜徉環繞梅花湖一周的湖光山色中，經過杏輝宜蘭廠區，接受杏輝員工熱情的加油祝福，歡迎跑友們共享宜蘭獨特之美與運動的樂趣，追求更健康更美好的運動生活！詳情請見活動官網。
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