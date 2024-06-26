開冷氣想省電「1動作」做錯更虧！台電曝正確步驟：每年省10%用電

台積電月薪14萬挖角！高雄大廠「送捷運宅」拚留才　職缺、福利曝

▲高雄岡山螺絲螺帽大廠晉禾將與高雄都發局合作蓋員工宅，15年後還霸氣送給員工。（圖／翻攝Google 評價）
▲高雄岡山螺絲螺帽大廠晉禾將與高雄都發局合作蓋員工宅，15年後還霸氣送給員工。（圖／翻攝Google 評價）

記者徐銘穗/綜合報導

台積電將進駐高雄，傳以雙倍高薪搶技術人員，岡山螺絲螺帽大廠「晉禾」慰留人才放大朝，計畫與高雄都發局合作，把捷運紅線岡山農工捷運站對面的乙種工業區土地，變更為住宅區，部分捐贈作為社宅、部分作為員工住宅，不僅不向員工收租金，15年後還免費送給員工。

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中部建商日前才自曝，台積電明年將在中科二期蓋新廠，最可怕的是可能重演過去和科技業搶人的戲碼，「科技業能開出一天6000元日薪吸引工班，營建業拚不過」。

台積電開2倍薪挖角　螺絲大廠出招留才

如今高雄也傳出搶人，根據《中時電子網》報導，高雄都發局長吳文彥透露，岡山螺絲螺帽大廠「晉禾企業」反應，多位具有技術專才的模具師，月薪約7萬元，卻被台積電以月薪14萬元挖角，前往台積電美國廠，導致技術人才流失。

為此，晉禾與高雄市都發局尋求合作，規劃將捷運紅線岡山農工對面的1500坪乙工用地，變更為住宅區，其中一部分捐贈作為社會住宅，一部分作為員工住宅，平時員工入住僅需自付水電等費用，15年後再免費送給員工。

吳文彥證實消息並表示，這是業界所提出的構想，經過都市計畫法高雄市施行細則24條之6，只要興建勞宅，同時提供600平方公尺以上的社會住宅，都發局就會給予1：1的容積獎勵，不過後續具體規劃，還要等施行細則法規修好後再行公開。

▲晉禾規劃把捷運紅線岡山農工對面的1500坪乙工用地，變更為住宅區，部分娟社宅、部分蓋勞宅。（圖／翻攝Google 評價）
▲晉禾規劃把捷運紅線岡山農工對面的1500坪乙工用地，變更為住宅區，部分娟社宅、部分蓋勞宅。（圖／翻攝Google 評價）
晉禾螺絲年營業額逾300億　高雄銀行最大民股股東

據悉，晉禾企業創立於1980年，主要從事螺絲、螺帽的生產製造，螺絲事業的布局橫跨台灣、中國大陸、東南亞等，年營業額估計超過新台幣300億元，也是高雄銀行的最大單一民股股東。

目前晉禾企業在人力銀行上公開8職缺，包含倉儲維修保養人員、輾牙技師與半技師、螺絲成行技師與半技師、熱處理儲備幹部、熱處理檢驗員、品檢員、會技人員及成本會計，薪資落在2萬8000至4萬元。福利方面包含年終、三節、生日及績效獎金，有員工餐廳、免費供餐等。

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