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竹北豪宅直逼8字頭！重寫新竹房價天花板　晚10年買少35坪哭慘了

▲竹北成屋豪宅交易出現79.8萬高價，直逼8字頭創新高，成為大新竹地區的成屋房價新天花板。（圖／台灣房屋提供）
▲竹北成屋豪宅交易出現79.8萬高價，直逼8字頭創新高，成為大新竹地區的成屋房價新天花板。（圖／台灣房屋提供）

記者徐銘穗/綜合報導

新竹縣市「8字頭」房價神話只差一點點了！根據實價登錄揭露，今年4月竹北生醫園區第一排的成屋豪宅「坤山央央」，中樓層戶以5808萬元轉手，對照2021年預售時的3966萬元取得成本，帳面增值逾1800萬元，拆算車位後，該戶單價達79.8萬元，也成為大新竹地區的成屋房價新天花板。

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台灣房屋竹北高鐵直營店經理林建均表示，目前竹北65坪以上大坪數推案不多，屋主也普遍惜售，待售物件不多，也因市場同等級大坪數新案少，交易屢創高價，不僅新成屋「坤山央央」締造成屋新高紀錄，中大坪數的預售案「坤山臻真」，最高單價79.9萬也創下近年區域高價，間接帶動竹北新成屋價格。

進一步統計不動產資訊平台資料，觀察竹北的住宅交易坪數變化， 2013年竹北購買65坪以上大宅的交易佔比達45.8%，平均交易坪數高達69.6坪；不過2023年，交易主力坪數落在15~25坪，佔28.4%，其次為25~35坪，佔26.7%，全年交易平均坪數為34.1坪，等於十年之間，竹北住宅交易坪數縮水35坪，縮減幅度相當於一整間小宅。

▲竹北市交易坪數十年變化。（圖／台灣房屋提供）
▲竹北市交易坪數十年變化。（圖／台灣房屋提供）
竹北住宅坪數十年約35坪　專家分析3原因

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，竹北交易坪數縮水，主要有三，首先是「十年房價翻倍」，統計實價登錄2013年，竹北大樓華廈等產品均價為20.4萬，2023年42.8萬，十年價格翻倍漲，等於晚十年入手的竹北人，相同的購屋預算，卻只能買到一半的空間。

其次，「主流產品變化」2013年是竹北高鐵大坪數推案的高峰，尤其水岸豪宅戶戶百坪以上，而近年推案回歸一般住宅產品，2~3房物件為房市主流。再者，「豪宅門檻下修」，2014年央行調整全台豪宅貸款金額門檻，新竹縣市從5000萬降至4000萬，使後續的豪宅規劃縮減坪數；且近年央行打炒房，豪宅貸款上限一路從六成降至四成，影響大坪數住宅買氣，使竹北的購屋坪數明顯萎縮。

林建均指出，由於大坪數豪宅的總價高，開價至少要5000萬以上，對一般竹科新貴來說仍高不可攀，現今市場主力還是以總價三千萬以內的兩房或三房最搶手，其中又以縣治二期附近10年以上中古大樓，比較符合買盤的總價需求，單價則落在50~60萬之間。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，這幾年新竹追趕新北已經成為趨勢，主要還是台灣科技業強勢發展，產生許多高收入的工程師，許多人也是外來需要購屋，因此區域房價維持強勢表現。

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