史上最高！5月房貸餘額暴增1243億元　央行官員揭房市3大支撐因素

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央行官員指出，房貸餘額大幅增加主要因五大銀行在5月的新承作房貸激增1162.35億元，創下單月最大增速。房市高流量支撐了這一增長，六都的買賣移轉棟數年增率達25.6％，再加上房價持續高企，導致整體房貸餘額增加。
央行官員指出，房市的熱絡有三大支撐因素：首先，國內景氣良好，經濟成長率有望穩定在3%以上；其次，台股近期頻頻創高，帶來強烈的財富效應，進一步推動房市表現；最後，去年8月啟動的新青安方案，吸引了大量自住買盤進場，買氣顯著升溫。
房市的高漲引發廣泛關注，甚至央行總裁楊金龍也承認，新青安方案對房市交易熱度有顯著影響。央行官員補充，新青安方案的政策目的是幫助年輕人購屋，財政部已要求銀行加強相關機制，做好貸前審核與貸後管理。
針對6月央行推出的第六波信用管制是否會壓抑房市買氣，官員表示，五大銀行的新承作放款中，接近一半是新青安房貸，但此次管制主要針對第二戶限貸六成，新青安並不在管制範圍內，因此不會對其造成壓力。然而，央行調升存款準備率，將使銀行在放款時更加審慎，對房市會有一定壓抑效果。
儘管如此，建築貸款（土建融）增幅依然保守。5月土建融餘額上升至3兆2804億元，單月僅增加32.14億元，年增率降至2.91％，創2017年6月以來新低，接近當年5月的2.89％。
官員分析指出，房市火熱，但建築貸款仍疲軟，建商開案審慎主要因四大因素：一是景氣不確定性，工程期長達三年，完工後景氣難以預測；二是股市前景不明；三是新青安政策將於2026年7月結束，工程期完工後可能來不及享受新青安優惠；四是營建成本居高不下。
整體而言，台灣房市持續火熱，購屋房貸餘額不斷攀升，但建築貸款的保守增長也顯示了市場的不確定性。未來，房市的發展仍需觀察多方因素的變化，以確保穩健成長。