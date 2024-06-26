高雄楠梓建案喊「捷運走路3分鐘」 一查路線還沒定案！挨罰225萬
不少建案會以距離捷運站遠近當作賣點，但事實若非如此，恐怕將會以廣告不實遭公平會開罰！高雄楠梓區「冠傑Ui」建案，因在社群網站上發文「未來3min步行至捷運紫線P9站」、「走路3分鐘，捷運P9預定站」等語，但事實上該路線的車站位置根本還沒確定，因此遭公平會依違反《公平交易法》第21條第1項規定，分別處建商冠傑建設開發150萬元罰鍰及代銷景銳廣告75萬元罰鍰。
家庭消費中心/綜合報導
公平會指出，冠傑建設開發有限公司及景銳廣告有限公司銷售高雄市楠梓區「冠傑Ui」建案，於臉書貼文刊載「未來3min步行至捷運紫線P9站」「走路3分鐘，捷運P9預定站」等語，事實上該路線的車站位置尚未確定，但上述用語讓人認為高雄捷運紫線P9站已為確(預)定車站，且自該建案步行至P9站僅須3分鐘，具有交通便捷的特色。
經公平會調查，高雄捷運紫線尚屬路網規劃階段，高雄市政府捷運工程局的網站，就規劃中的高雄捷運紫線僅以代號示意車站位置，並註明長度路線及位置為初步規劃仍需後續可行性研究評估，後續又刪除相關代號並調整路線為虛線，故該局迄今尚未指定車站位置，廣告宣稱內容已與該局公告內容不符，違反前述公平交易法規定。
聯勝房屋專任委託部經理陳泰源指出，有些建案在銷售預售屋時，往往都會遊走一些所謂的灰色手段，可能會用什麼未來捷運、未來影城，講的一副好像非常肯定，然後就會讓你誤以為說，好像真的房子蓋好了，這些生活機能公共設施就會跟著陸陸續續進駐，可是實際上房子蓋好了並沒有，還是一樣荒煙漫草。
根據統計近兩年建築業者新推案量達到高峰，但是受到公平會裁罰的建案數也同步增加，其中廣告不實佔比更超過9成。公平會提醒，交通便利性是影響消費者作成房屋交易決定的重要因素，進而成為建案的銷售賣點，業者刊載廣告時應善盡查證及真實表示的義務，若業者對其商品或服務為虛偽不實或引人錯誤的廣告，將損害消費者利益，同時破壞競爭秩序，違反者自應負行政法上的責任，公平會將持續依法查處，也建議民眾購屋前查詢相關機關網站的公開資訊來進行查證，以保障自身權益。