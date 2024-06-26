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網紅炒房「排隊、秒殺建案」注意了！內政部怒喊查　最重罰5000萬

▲政府打炒房，房價卻越打越高，近日傳出有業者利用民眾排隊搶購或網紅行銷試圖營造房市銷售風潮。（圖／家庭消費中心攝）
▲政府打炒房，房價卻越打越高，近日傳出有業者利用民眾排隊搶購或網紅行銷試圖營造房市銷售風潮。（圖／家庭消費中心攝）

家庭消費中心/綜合報導

近來，房市熱潮持續升溫，不僅民眾排隊搶購，房仲業者更找來網紅協助行銷，試圖營造銷售風潮，影響民眾的購屋意向。針對這種現象，內政部表達了明確的擔憂，指出這種行為可能擾亂房市的健康發展，呼籲不動產開發業者及代銷業者應自律。內政部強調，特別是在請網紅協助行銷時，應注意行銷手法，避免散布不實資訊或刻意營造搶購潮。同時，內政部表示將聯合縣市政府展開稽查，若業者違反法令，最高可處以新台幣5000萬元的罰鍰。

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目前，不動產市場上售屋手段繁多，常見的有「秒殺建案」和「排隊建案」等廣告標語，這些廣告常常引起民眾的注意，甚至引發恐慌心理。內政部指出，最近有部分不動產業者利用飢餓行銷，通知已有購屋意願的民眾在同一時段交付定金或簽約，營造排隊現象，這種行為可能導致民眾心理緊張，進而做出衝動購屋的決定，還有一些業者請網紅協助行銷，使用誇張的語氣或話術，吸引民眾前往購屋。

▲房市買氣竄熱！近日桃園龜山的建案更是出現「民眾搭帳篷排隊買房」的奇景。（圖／翻攝自臉書）
▲房市買氣竄熱！近日桃園龜山的建案更是出現「民眾搭帳篷排隊買房」的奇景。（圖／翻攝自臉書）
內政部表示，針對這些行銷操作異常的建案，將會請各地方縣市政府立即展開稽查。對於涉及不動產炒作的行為，根據《平均地權條例》規定，最高可按交易戶（棟）數處以新台幣5000萬元的罰鍰。內政部呼籲業者自律，切勿以身試法，以免面臨嚴重的法律後果。

此外，對於部分建案搭配低自備款等方式，企圖吸引民眾輕鬆購屋，內政部也提醒民眾理性評估貸款負擔能力，莫輕信不當的行銷手法。購屋是一項重大的財務決策，民眾應該謹慎考慮自身的財務狀況，避免因衝動購屋而導致日後的財務困境。
 

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