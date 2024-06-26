網紅炒房「排隊、秒殺建案」注意了！內政部怒喊查 最重罰5000萬
近來，房市熱潮持續升溫，不僅民眾排隊搶購，房仲業者更找來網紅協助行銷，試圖營造銷售風潮，影響民眾的購屋意向。針對這種現象，內政部表達了明確的擔憂，指出這種行為可能擾亂房市的健康發展，呼籲不動產開發業者及代銷業者應自律。內政部強調，特別是在請網紅協助行銷時，應注意行銷手法，避免散布不實資訊或刻意營造搶購潮。同時，內政部表示將聯合縣市政府展開稽查，若業者違反法令，最高可處以新台幣5000萬元的罰鍰。
家庭消費中心/綜合報導
目前，不動產市場上售屋手段繁多，常見的有「秒殺建案」和「排隊建案」等廣告標語，這些廣告常常引起民眾的注意，甚至引發恐慌心理。內政部指出，最近有部分不動產業者利用飢餓行銷，通知已有購屋意願的民眾在同一時段交付定金或簽約，營造排隊現象，這種行為可能導致民眾心理緊張，進而做出衝動購屋的決定，還有一些業者請網紅協助行銷，使用誇張的語氣或話術，吸引民眾前往購屋。
內政部表示，針對這些行銷操作異常的建案，將會請各地方縣市政府立即展開稽查。對於涉及不動產炒作的行為，根據《平均地權條例》規定，最高可按交易戶（棟）數處以新台幣5000萬元的罰鍰。內政部呼籲業者自律，切勿以身試法，以免面臨嚴重的法律後果。
此外，對於部分建案搭配低自備款等方式，企圖吸引民眾輕鬆購屋，內政部也提醒民眾理性評估貸款負擔能力，莫輕信不當的行銷手法。購屋是一項重大的財務決策，民眾應該謹慎考慮自身的財務狀況，避免因衝動購屋而導致日後的財務困境。