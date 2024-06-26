27歲女已買1700萬預售屋！問「第2間2500萬」能買嗎　兩派吵翻了

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原PO在Dcard上發文，分享自己目前住父母家，沒有結婚打算，也沒有車貸和學貸負擔，「手邊可以動用的現金大約600萬，每年至少可以存100萬」。新青安去年8月上路後掀起買房討論，她也在去年底下訂非六都一間總價約1700萬的預售屋，已繳簽約10%，今年底交屋前要再給建商15%，爸媽會贊助裝潢。
她說，問過往來銀行該預售屋可申貸新青安，「貸8成沒問題，甚至可以爭取9成」，認為若新青安貸8成、40年，不用寬限期的話，每個月房貸約4萬元。目前她又看到一間預售屋B，總價約2400-2500萬元，預計三年後交屋，建商規定簽約10%、工程15%、交屋5%。算算未來3年來約繳750萬，好奇問說：「這樣第二間貸得下來嗎？可能貸40年嗎？可以貸多少？月還款大約多少？」
貼文引發討論，一票人看了原PO收支都搖頭了，直呼：「太硬囉！」認為她將槓桿開太大了，「我手上現金有1200萬左右，我都不敢槓這麼大在玩了」。但也有不少人認為問就是買，「是我會衝，繳不出來就算法拍，多的錢也是賺」。
六都加新竹縣市第2戶限貸6成 2500萬房得自備1000萬
不過，央行近期祭出第六波信用管制措施，六都加新竹縣市第2戶限貸6成，而元PO想買的第2間預售屋未在六都，正是央行此波打房的標的，也就是說原PO想買第2間預售屋得自備4成，以總價2500萬計算，至少要準備1000萬元，簽約前還是要好好評估一下購屋能力。
根據永慶房屋昨（25）公布預售屋交易價量資訊顯示，今年1~4月全台預售屋交易量達4萬6670件、總銷金額高達7867.4億元，件數較去年同期增加82.1%、總銷金額增幅更是高達97.8%。若從區域來看，以高雄、台中及新竹縣市增幅都超過1倍，表現最為亮眼，尤其是高雄市總銷金額達808.8億元，增幅178.3%最為驚人。