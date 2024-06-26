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27歲女已買1700萬預售屋！問「第2間2500萬」能買嗎　兩派吵翻了

▲27歲單身女年收200萬，去年底買了間1700萬預售屋，看好房市想再買第2間2500萬預售屋，引發兩派論戰。（示意圖／記者徐銘穗攝）
▲27歲單身女年收200萬，去年底買了間1700萬預售屋，看好房市想再買第2間2500萬預售屋，引發兩派論戰。（示意圖／記者徐銘穗攝）

記者徐銘穗/綜合報導

房市熱絡，價量齊揚，有能力買房的年輕人搶上車買房！一名27歲從事販賣知識服務業的單身女，自曝年薪150萬~200萬上下，去年底買了間總價1700萬的預售屋，預計今年底交屋貸新青安八成、40年，認為手邊有600萬可動用現金，想再買第二間總價2500萬的預售屋，買與不買讓兩派吵翻了。

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去年底買1700萬預售屋　年底交屋擬申貸新青安40年

原PO在Dcard上發文，分享自己目前住父母家，沒有結婚打算，也沒有車貸和學貸負擔，「手邊可以動用的現金大約600萬，每年至少可以存100萬」。新青安去年8月上路後掀起買房討論，她也在去年底下訂非六都一間總價約1700萬的預售屋，已繳簽約10%，今年底交屋前要再給建商15%，爸媽會贊助裝潢。

她說，問過往來銀行該預售屋可申貸新青安，「貸8成沒問題，甚至可以爭取9成」，認為若新青安貸8成、40年，不用寬限期的話，每個月房貸約4萬元。目前她又看到一間預售屋B，總價約2400-2500萬元，預計三年後交屋，建商規定簽約10%、工程15%、交屋5%。算算未來3年來約繳750萬，好奇問說：「這樣第二間貸得下來嗎？可能貸40年嗎？可以貸多少？月還款大約多少？

▲今年前5月新北市先建後售建案戶數較去年同期倍增，總計戶數為北台灣之冠。（圖／家庭消費中心攝）
▲今年1到4月全台預售屋交易量4萬6670件，總銷金額7867.4億元，較去年同期價量俱漲，總銷金額增幅97.8%，將近1倍，十分驚人。（圖／家庭消費中心攝）
貼文引發討論，一票人看了原PO收支都搖頭了，直呼：「太硬囉！」認為她將槓桿開太大了，「我手上現金有1200萬左右，我都不敢槓這麼大在玩了」。但也有不少人認為問就是買，「是我會衝，繳不出來就算法拍，多的錢也是賺」。

六都加新竹縣市第2戶限貸6成　2500萬房得自備1000萬

不過，央行近期祭出第六波信用管制措施，六都加新竹縣市第2戶限貸6成，而元PO想買的第2間預售屋未在六都，正是央行此波打房的標的，也就是說原PO想買第2間預售屋得自備4成，以總價2500萬計算，至少要準備1000萬元，簽約前還是要好好評估一下購屋能力。

根據永慶房屋昨（25）公布預售屋交易價量資訊顯示，今年1~4月全台預售屋交易量達4萬6670件、總銷金額高達7867.4億元，件數較去年同期增加82.1%、總銷金額增幅更是高達97.8%。若從區域來看，以高雄、台中及新竹縣市增幅都超過1倍，表現最為亮眼，尤其是高雄市總銷金額達808.8億元，增幅178.3%最為驚人。

▲全台與七都預售屋交易價量變化，以新竹縣市、台中及高雄表現最為亮眼。（圖／永慶房產集團提供）
▲全台與七都預售屋交易價量變化，以高雄、台中及新竹縣市表現最為亮眼。（圖／永慶房產集團提供）

 

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